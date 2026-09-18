Rusia atacă porturile Ucrainei. O navă civilă a fost lovită, iar căpitanul a murit

O dronă rusească a lovit joi o navă civilă sub pavilionul Tanzaniei, care se îndrepta spre unul dintre porturile ucrainene. Căpitanul navei a murit, iar alți trei membri ai echipajului au fost răniți, relatează Ukrainian Shipping Magazine (USM), citând Ministerul ucrainean al Infrastructurii.

Autoritățile ucrainene au precizat că starea tehnică a navei este în curs de evaluare.

„Rusia atacă în mod sistematic porturile ucrainene, infrastructura portuară și navele comerciale civile, punând în pericol oamenii și transportul maritim internațional în Marea Neagră. Așteptăm o reacție adecvată din partea comunității internaționale și noi acțiuni coordonate pentru consolidarea protecției navigației civile și a securității rutelor logistice internaționale”, au transmis oficialii ucraineni.

Potrivit presei egiptene, nava atacată ar fi MARIAM M, o navă de marfă generală aflată în zona Canalului Sulina/Gurii Bâstroe. Aceasta se îndrepta spre portul Reni, unde urma să încarce grâu.

Porturile din Mykolaiv, bombardate de armata rusă

Armata rusă și-a intensificat, în același timp, atacurile asupra infrastructurii portuare din Mykolaiv, în sudul Ucrainei, folosind bombe aeriene împotriva porturilor maritime și fluviale.

Anastasia Șevcenko, purtătoarea de cuvânt a grupării militare ucrainene „Sud”, a declarat pentru Ukrinform că modul de acțiune al forțelor ruse în această zonă s-a schimbat.

Șevcenko a precizat că „natura acțiunilor inamicului în direcția Niprului s-a schimbat într-o oarecare măsură. În special, inamicul a început să efectueze atacuri aeriene cu bombe asupra obiectivelor infrastructurii de transport din Mykolaiv, în principal asupra porturilor maritime și fluviale. De asemenea, inamicul și-a intensificat utilizarea munițiilor de tip Banderol”, arme rusești cu rază lungă de acțiune, care pot fi lansate inclusiv de pe drone.

Potrivit acesteia, forțele ruse folosesc activ aviația operativ-tactică și drone de atac de diferite tipuri și lovesc localitățile aflate în apropierea liniei frontului.