El Dorado din Balcani: Țara unde pensionarii trăiesc ca niște regi

Soluția lor a fost un exod tăcut peste Marea Adriatică, într-o țară unde pensia le crește instant cu 30% și le oferă o viață de lux.

După 48 de ani de muncă, Carmine Impietro abia se descurca de la o lună la alta în Italia. Astăzi, fostul mecanic privește Marea Adriatică de pe terasa unui hotel din Durrës. El face parte dintr-un exod tăcut al pensionarilor italieni.

Pensiile mici sunt diminuate sever de impozite. În Albania, un acord special permite încasarea pensiei brute. Venitul net crește automat cu 30%. Economiile lunare acoperă ușor servicii medicale private de calitate.

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