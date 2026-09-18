Prima pagină » Știri externe » El Dorado din Balcani: Țara unde pensionarii trăiesc ca niște regi

El Dorado din Balcani: Țara unde pensionarii trăiesc ca niște regi

După aproape o jumătate de secol de muncă, mulți vârstnici din Italia au ajuns la o concluzie dureroasă: banii nu le mai ajung nici măcar de la o lună la alta.
El Dorado din Balcani: Țara unde pensionarii trăiesc ca niște regi
Andreea Tobias
18 sept. 2026, 07:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Soluția lor a fost un exod tăcut peste Marea Adriatică, într-o țară unde pensia le crește instant cu 30% și le oferă o viață de lux.

După 48 de ani de muncă, Carmine Impietro abia se descurca de la o lună la alta în Italia. Astăzi, fostul mecanic privește Marea Adriatică de pe terasa unui hotel din Durrës. El face parte dintr-un exod tăcut al pensionarilor italieni.

Pensiile mici sunt diminuate sever de impozite. În Albania, un acord special permite încasarea pensiei brute. Venitul net crește automat cu 30%. Economiile lunare acoperă ușor servicii medicale private de calitate.

Găsiți articolul complet pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Laura Giurcanu pleacă din România și se mută cu iubitul fotbalist: „În urmă cu 6 luni mi-a scris...”
GSP.ro
Cum a ajuns Metrorex într-o situație neprevăzută pe Magistrala 2. De ce trenurile Bombardier au fost „interzise” la noua stație Tudor Arghezi
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Ți-ai pierdut mirosul? Ce poate ascunde acest simptom și când trebuie să mergi la medic
CSID
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia