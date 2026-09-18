Prima pagină » Știri externe » Un român și-a lăsat copilul de 9 ani să conducă prin centrul Marsiliei. Tatăl îl „ghida” de pe scaunul din dreapta

Un român și-a lăsat copilul de 9 ani să conducă prin centrul Marsiliei. Tatăl îl „ghida” de pe scaunul din dreapta

Un copil în vârstă de numai 9 ani a fost descoperit de polițiști conducând o mașină pe una dintre arterele importante din Marsilia. Pe scaunul din dreapta se afla tatăl său, un cetățean român de 53 de ani, care urmează să dea explicații în fața justiției franceze.
Un român și-a lăsat copilul de 9 ani să conducă prin centrul Marsiliei. Tatăl îl „ghida” de pe scaunul din dreapta
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
18 sept. 2026, 07:42, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul s-a petrecut vineri, 11 septembrie, cu puțin timp înainte de ora 17:00, pe Avenue du Prado din Marsilia, relatează publicația franceză Sud Ouest.

Atenția polițiștilor a fost atrasă de o mașină care se deplasa în mod periculos, în zigzag. Când s-au apropiat de autoturism, oamenii legii au descoperit o situație cu totul neobișnuită: la volan se afla un copil de 9 ani.

Băiatul era atât de mic încât abia reușea să ajungă la pedalele mașinii și, în plus, nu purta centura de siguranță.

Tatăl român se afla pe scaunul pasagerului

Situația din interiorul autoturismului era și mai periculoasă. Tatăl copilului se afla pe scaunul din dreapta și îl ajuta să controleze mașina, ținând la rândul său de volan.

În același timp, bărbatul avea un alt copil pe genunchi, potrivit informațiilor relatate de presa franceză.

Astfel, autoturismul circula prin Marsilia cu un copil de 9 ani la comenzi, fără centură de siguranță, în timp ce adultul aflat lângă el încerca să intervină asupra direcției.

Incidentul a fost observat de polițiștii motocicliști, care au intervenit după ce au remarcat deplasarea periculoasă a vehiculului.

Românul va ajunge în fața justiției franceze

Tatăl copiilor este un cetățean român în vârstă de 53 de ani, potrivit publicației franceze. Cazul va avea și consecințe judiciare pentru acesta.

Bărbatul urmează să fie convocat în fața justiției abia în luna ianuarie a anului 2027.

Cazul a atras atenția presei franceze prin circumstanțele sale neobișnuite, dar mai ales prin pericolul creat în trafic: copilul conducea pe o arteră importantă a celui de-al doilea oraș ca populație al Franței, în condițiile în care abia putea ajunge la comenzile autoturismului.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Laura Giurcanu pleacă din România și se mută cu iubitul fotbalist: „În urmă cu 6 luni mi-a scris...”
GSP.ro
Cum a ajuns Metrorex într-o situație neprevăzută pe Magistrala 2. De ce trenurile Bombardier au fost „interzise” la noua stație Tudor Arghezi
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Ți-ai pierdut mirosul? Ce poate ascunde acest simptom și când trebuie să mergi la medic
CSID
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia