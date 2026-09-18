Un român și-a lăsat copilul de 9 ani să conducă prin centrul Marsiliei. Tatăl îl „ghida” de pe scaunul din dreapta

Incidentul s-a petrecut vineri, 11 septembrie, cu puțin timp înainte de ora 17:00, pe Avenue du Prado din Marsilia, relatează publicația franceză Sud Ouest.

Atenția polițiștilor a fost atrasă de o mașină care se deplasa în mod periculos, în zigzag. Când s-au apropiat de autoturism, oamenii legii au descoperit o situație cu totul neobișnuită: la volan se afla un copil de 9 ani.

Băiatul era atât de mic încât abia reușea să ajungă la pedalele mașinii și, în plus, nu purta centura de siguranță.

Tatăl român se afla pe scaunul pasagerului

Situația din interiorul autoturismului era și mai periculoasă. Tatăl copilului se afla pe scaunul din dreapta și îl ajuta să controleze mașina, ținând la rândul său de volan.

În același timp, bărbatul avea un alt copil pe genunchi, potrivit informațiilor relatate de presa franceză.

Astfel, autoturismul circula prin Marsilia cu un copil de 9 ani la comenzi, fără centură de siguranță, în timp ce adultul aflat lângă el încerca să intervină asupra direcției.

Incidentul a fost observat de polițiștii motocicliști, care au intervenit după ce au remarcat deplasarea periculoasă a vehiculului.

Românul va ajunge în fața justiției franceze

Tatăl copiilor este un cetățean român în vârstă de 53 de ani, potrivit publicației franceze. Cazul va avea și consecințe judiciare pentru acesta.

Bărbatul urmează să fie convocat în fața justiției abia în luna ianuarie a anului 2027.

Cazul a atras atenția presei franceze prin circumstanțele sale neobișnuite, dar mai ales prin pericolul creat în trafic: copilul conducea pe o arteră importantă a celui de-al doilea oraș ca populație al Franței, în condițiile în care abia putea ajunge la comenzile autoturismului.