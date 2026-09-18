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Decizie cu ecou pe piețele globale: Japonia majorează dobânda la un nivel nemaivăzut din 1995

Banca Japoniei (BOJ) a majorat vineri dobânda de politică monetară la 1,25%, cel mai ridicat nivel înregistrat din 1995. Decizia marchează un nou pas în îndepărtarea Japoniei de politica dobânzilor extrem de scăzute care a definit economia țării timp de decenii.
Decizie cu ecou pe piețele globale: Japonia majorează dobânda la un nivel nemaivăzut din 1995
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
18 sept. 2026, 07:26, Știri externe
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Consiliul Băncii Japoniei a aprobat majorarea dobânzii de la 1% la 1,25% cu șapte voturi pentru și două împotrivă. Membrii Toichiro Asada și Ayano Sato s-au opus deciziei, transmite Reuters.

Banca centrală consideră că inflația de bază se apropie de obiectivul de 2%, în timp ce condițiile financiare rămân favorabile. Instituția avertizează însă că există riscul ca presiunile inflaționiste să depășească ținta stabilită.

Printre factorii de risc urmăriți de BOJ se numără evoluțiile din Orientul Mijlociu, cererea asociată sectorului inteligenței artificiale și volatilitatea cursului valutar.

Majorarea este prima din ultimele trei luni și continuă schimbarea radicală de direcție a politicii monetare japoneze. La ședința precedentă, încheiată pe 31 iulie, BOJ păstrase dobânda la 1%, după ce în iunie o majorase la acest nivel.

Yenul a scăzut după anunț

Reacția monedei japoneze a fost rapidă. Yenul s-a depreciat cu aproximativ 0,5%, cursul trecând de la 156,15 yeni pentru un dolar înaintea deciziei la aproximativ 156,98 yeni pentru un dolar ulterior.

Evoluția vine după luni de volatilitate accentuată. În iulie, yenul coborâse până la 163,99 unități pentru un dolar, cel mai redus nivel din ultimele patru decenii, înainte ca Tokyo și Washington să intervină pe piață pentru susținerea monedei japoneze.

De ce contează decizia Japoniei și pentru Europa

Schimbarea politicii monetare de la Tokyo poate avea efecte dincolo de economia japoneză. Timp de ani, dobânzile foarte mici au transformat yenul într-o monedă preferată pentru așa-numitele tranzacții „carry trade”: investitorii se împrumută ieftin în yeni și plasează banii în active cu randamente mai mari, inclusiv în dolari și alte monede.

Creșterea costului finanțării în Japonia poate reduce atractivitatea acestei strategii și poate determina repoziționări pe piețele internaționale.

Pentru investitorii și companiile din România, relevanța este în principal indirectă: mișcările ample ale capitalului internațional și ale marilor valute se pot transmite către piețele europene, costurile de finanțare și apetitul pentru active considerate mai riscante.

Inflația rămâne în centrul atenției

Datele publicate înaintea deciziei au arătat că indicele de bază al prețurilor de consum din Japonia a crescut în august cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, după un avans de 1,8% în iulie. Un indicator care exclude atât alimentele proaspete, cât și energia a avansat cu 1,9%.

Presiunile generate de costurile combustibililor și de importurile mai scumpe pe fondul unui yen slab alimentează însă temerile că inflația ar putea accelera.

Piețele urmăresc acum mesajele guvernatorului BOJ, Kazuo Ueda, pentru indicii privind ritmul și amploarea eventualelor noi majorări de dobândă.

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