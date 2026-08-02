Surse Reuters: Japonia va anunța că Tokyo și Washington au întreprins acțiuni comune pentru a stopa scăderea yenului

Satsuki Katayama, ministrul japonez al Finanțelor, ar urma să anunțe luni faptul că Tokyo și Washington au întreprins acțiuni comune pe piața valutară pentru a stopa scăderea yenului, moneda oficială a Japoniei.

Două oficiali ai guvernului japonez au dezvăluit aceste informații pentru agenția Reuters, sub protecția anonimatului.

Cele două surse au subliniat că ministrul japonez al Finanțelor va sublinia probabil hotărârea celor două țări de a combate ceea ce consideră a fi o depreciere excesivă a yenului.

Informația vine în contextul în care surse de pe piață descriu ca situația drept prima intervenție comună asupra yenului din ultimii 15 ani, menită să susțină moneda japoneză de la cele mai scăzute niveluri față de dolar din 1986.

O sursă de pe piață a declarat pentru Reuters că guvernul de la Tokyo a cumpărat yeni în schimbul dolarilor în timpul sesiunii de tranzacționare de joi de la New York.

Trezoreria SAU ar fi informat băncile că ar putea interveni pe piața yenului

În plus, intervenția guvernului de la Tokyo a avut loc cu doar câteva ore înainte ca Banca Japoniei să decidă vineri să mențină politica monetară neschimbată, semnalând și o probabilitate ridicată de a majora în curând ratele dobânzilor. Creșterea diferenței de dobândă față de SUA, unde Rezerva Federală a adoptat o poziție mult mai restrictivă, a reprezentat un factor-cheie în aprecierea dolarului față de yen, notează Reuters.

La scurt timp după ce guvernatorul BOJ, Kazuo Ueda, a susținut o conferință de presă cu privire la decizia băncii centrale, yenul a înregistrat o creștere bruscă.

Tot vineri, Trezoreria SUA a informat o serie de bănci că ar putea interveni pe piața yenului și că acestea ar trebui să fie „pregătite pentru acțiuni viitoare”, potrivit unei surse Reuters.

Totodată, unii analiști citați de Reuters sunt de părere că semnalele de cooperare dintre Japonia și SUA sunt determinate de îngrijorarea Washingtonului cu privire la creșterea randamentelor titlurilor de stat. Această situație s-ar putea agrava dacă Tokyo nu ar reuși să prevină o vânzare masivă a yenului și a obligațiunilor de stat japoneze.