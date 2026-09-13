Tendințe de călătorie 2027: Turiștii aleg explorarea culturală în locul sejururilor statice

Albania și Asia, în topul destinațiilor pe radar

Albania este indicată drept destinația principală de urmărit pentru 2027, datorită plajelor spectaculoase și a raportului excelent între calitate și preț. La distanțe mai mari, Hong Kong, Egipt și Vietnam vor atrage fluxuri semnificative de vizitatori, notează Euronews.

Calendarul evenimentelor sportive va avea, de asemenea, un rol important în turismul din 2027. Ryder Cup, campionat de golf, organizat în Irlanda, Campionatul Mondial de fotbal feminin din Brazilia și Campionatul Mondial de rugby masculin din Australia sunt așteptate să stimuleze fluxurile de turiști.

2026: Trasee reconfigurate de războaie și fotbal

Aceste proiecții se bazează și pe tiparele observate în cursul sezonului 2026. În rândul turiștilor, Spania s-a menținut pe primul loc pentru călătoriile de scurtă distanță prin Tenerife, Mallorca, Costa Blanca, Lanzarote și Costa del Sol, urmată îndeaproape de Antalya din Turcia.

Pe segmentul curselor lungi, Statele Unite, prin orașele New York și Orlando, Jamaica și Thailanda au ocupat primele locuri.

Din cauza tensiunilor și a conflictului din Orientul Mijlociu, călătorii care vizitau de regulă acea zonă s-au reorientat către SUA, Caraibe și Orientul Îndepărtat, iar piața americană a beneficiat de un flux suplimentar generat de febra Cupei Mondiale.

De la relaxare pe plajă, la circuite de explorare

Un alt fenomen remarcat este creșterea popularității vacanțelor de tip circuit. Africa de Sud, Kenya și Japonia au fost printre destinațiile preferate pentru călătorii pe distanțe lungi, în timp ce Italia, Franța și Spania au dominat segmentul circuitelor în Europa.

De asemenea, China, Indonezia și America de Sud sunt indicate în 2027 drept regiuni care ar putea înregistra o creștere a interesului turistic.

Creșterea interesului pentru China este pusă și pe seama relaxării condițiilor de intrare în țară pentru cetățenii din 74 de state, inclusiv numeroase țări europene, care pot călători în China pentru perioade de până la 30 de zile fără viză.

„Segmentul circuitelor turistice a reprezentat o adevărată poveste de succes și creștere pentru noi în 2026. Oamenii privesc dincolo de vacanțele tradiționale de tip „zbor și relaxare la soare” și își doresc tot mai mult să descopere și să experimenteze cu adevărat o destinație”, a transmis John Sullivan, director comercial la Advantage Travel Partnerships, un consorțiu biritanic.