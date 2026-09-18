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Muzică și dans pentru generalii români în Africa. Imagini spectaculoase de la misiunea UE

Moment inedit în Africa! Cadeții străini au cântat și au dansat pentru cei doi generali români. Aceștia i-au urat „Rămas bun” generalului Tamaș, dar și „Bun venit” generalului Apostolescu, care va conduce misiunea EUTM RCA, desfășurată pe continentul îndepărtat.
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Daiana Rob
18 sept. 2026, 07:10, Social
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„Rămas-bun, domnule general Tamaș! Bun venit în Republica Centrafricană, domnule general Apostolescu!”, transmite, Misiunea de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA), într-un videoclip publicat pe Instagram. 

La finalul vizitei celor doi generali de brigadă, cadeții Școlii de Subofițeri au cântat și au dansat un cântec tradițional, într-un moment inedit ce marchează despărțirea de fostul comandant și întâmpinarea celui nou, potrivit sursei citate.

Pe imagini se vede cum cadeții africani au cântat și au dansat în sincron, iar generalii români s-au bucurat și ei de spectacol. La final, militarii au făcut și flotări.

Generalul Claudiu-Mădălin Tamaș a predat, miercuri, ștafeta conducerii misiunii de instruire generalului de brigadă, Irinel Apostolescu, în cadrul unei ceremonii militare desfășurate la Camp Moana, în Bangui.

La eveniment a fost prezent și președintele Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, precum și generalul locotenent Michiel van der Laan, director general al Statului Major al Uniunii Europene și director al Capacității militare de planificare și conducere (MPCC), precum și oficialul român generalului-maior Claudiu-Mihail Sava, locțiitor pentru planificare al șefului Statului Major al Apărării.

Misiunea, lansată în 2016, reprezintă este un demers de sprijin militar oferit de UE. Misiunea EUTM RCA își propune să contribuie la dezvoltarea Forțelor Armate Centrafricane oferind, de un deceniu, consiliere strategică, programe educaționale și instruire militară soldaților de pe continentul îndepărtat. La misiunea UE participă personal militar din nouă țări, între care șase sunt membre ale Uniunii Europene, iar alte trei sunt state partenere.

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