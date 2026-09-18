De ce poartă preoții ortodocși barbă, în timp ce cei catolici se bărbieresc? Tradiția veche de secole din spatele obiceiului

Diferența este ușor de observat între clerul ortodox și cel romano-catolic. În timp ce barba este foarte frecventă în rândul preoților și călugărilor ortodocși, preoții catolici sunt, în general, mai des întâlniți fără barbă, scrie SD.

Obiceiul nu are însă o singură explicație. În tradiția ortodoxă, barba a ajuns să fie asociată cu mai multe simboluri și cu păstrarea unor practici vechi.

Legătura cu tradiția biblică

Una dintre explicațiile invocate pentru păstrarea bărbii se găsește în Vechiul Testament. În Cartea Leviticului apare porunca referitoare la părul și barba bărbaților. Textul biblic este interpretat în tradiția prezentată de sursa citată drept o indicație de a nu modifica în mod deliberat aspectul natural al bărbii.

Barba apare și în episodul consacrării lui Aaron, fratele lui Moise, ca preot. Potrivit relatării biblice, uleiul de ungere este descris ca ajungând pe barba lui Aaron. Imaginea a contribuit, în tradiția religioasă, la asocierea bărbii cu statutul preoțesc și cu ritualurile vechi ale poporului evreu.

De ce este asociată cu Iisus Hristos

O altă explicație ține de reprezentările tradiționale ale lui Iisus Hristos. În majoritatea reprezentărilor iconografice creștine, Iisus este înfățișat cu barbă. Pentru preoții și călugării ortodocși, păstrarea acesteia poate reprezenta o formă vizibilă de apropiere de imaginea tradițională a lui Hristos.

Barba a ajuns astfel să fie privită nu doar ca un element exterior, ci și ca un simbol al identității religioase. Această asociere este importantă mai ales într-o tradiție în care icoanele și simbolurile vizuale au un rol major în exprimarea credinței.

Barba, simbol al maturității spirituale

De-a lungul timpului, barba a fost asociată și cu maturitatea, experiența și înțelepciunea. În cazul preoților și călugărilor, aceste semnificații au fost legate de viața spirituală și de responsabilitatea pe care o presupune slujirea religioasă.

Din această perspectivă, barba poate fi privită ca un semn exterior al unei vieți dedicate credinței și comunității. Nu înseamnă însă că simpla purtare a bărbii reprezintă o condiție suficientă pentru exercitarea preoției. Este, în primul rând, un element de tradiție și de identitate vizuală.

De ce diferența este atât de mare față de catolici

Diferența dintre preoții ortodocși și cei romano-catolici nu trebuie înțeleasă ca o regulă simplă potrivit căreia unii „trebuie” să poarte barbă, iar ceilalți „trebuie” să se bărbierească.

Cele două tradiții creștine au evoluat diferit de-a lungul istoriei, iar regulile privind aspectul clerului au fost influențate de propriile tradiții culturale și religioase. În lumea ortodoxă, păstrarea bărbii a devenit mult mai puternic asociată cu imaginea preotului și a călugărului.

În Biserica Catolică, bărbieritul a devenit mult mai obișnuit în rândul clerului, fără ca acest lucru să elimine complet posibilitatea ca un preot sau călugăr să poarte barbă. Prin urmare, diferența vizibilă dintre cele două confesiuni este în mare parte rezultatul unor tradiții istorice diferite.

Un simbol păstrat de secole

În anumite perioade istorice, barba a avut și o semnificație socială mai largă. Atunci când bărbieritul devenea o modă în societate, păstrarea bărbii de către clerici putea transmite și ideea de separare de stilurile și valorile lumii seculare.

În tradiția ortodoxă, acest element s-a păstrat și a devenit parte a imaginii recognoscibile a preotului. Pentru credincioși, barba poate funcționa astfel ca un simbol vizual al continuității. Ea amintește de tradițiile religioase transmise de generații și de imaginea consacrată a clerului ortodox.