După 13 ani de eutanasiere, România încearcă o altă cale pentru câinii fără stăpân. Experimentul care a ajutat aproape 40.000 de animale

În fiecare dimineață, la adăpostul Smeura din județul Argeș, opt autoutilitare veterinare pornesc spre localitățile din jur, transmite Reuters. Echipele merg în sate pentru a steriliza gratuit câinii, într-un program despre care inițiatorii spun că poate reprezenta o alternativă la eutanasierea animalelor fără stăpân.

Programul-pilot este derulat de organizația germană de protecție a animalelor Tierhilfe Hoffnung, care administrează și adăpostul din Smeura. Scopul este reducerea numărului de câini abandonați prin prevenirea apariției unor noi generații de animale fără stăpân.

România a autorizat în 2013 capturarea și eutanasierea câinilor fără stăpân, după ce un copil a murit în urma unui atac. La 13 ani distanță, organizațiile pentru protecția animalelor estimează că în țară există în continuare aproximativ 500.000 de câini care trăiesc pe străzi.

Câinii adoptați sunt înlocuiți rapid

Adăpostul Smeura primește câini fără stăpân și încearcă să le găsească familii. Numai anul trecut, centrul a trimis peste 2.200 de câini către familii care i-au adoptat. Problema este că locurile eliberate sunt ocupate rapid de alte animale.

„Câinii continuă să vină”, a declarat Matthias Schmidt, managerul Tierhilfe Hoffnung. Potrivit acestuia, rezolvarea problemei ar necesita sterilizarea unui număr foarte mare de animale, într-un ritm susținut. Sterilizarea împiedică reproducerea câinilor și, în timp, poate reduce numărul puilor abandonați care ajung pe străzi.

Organizația susține că obiectivul său pentru următorii cinci ani este să reducă problema prin identificarea câinilor, vaccinarea împotriva rabiei, înregistrarea lor într-un program național și sterilizarea acestora.

Aproape 40.000 de sterilizări în acest an

Programul are deja o amploare considerabilă. De la începutul anului, centrul din Smeura și echipele sale mobile au realizat aproape 40.000 de sterilizări. Au fost tratate atât animale fără stăpân, cât și câini care aparțin unor familii.

Adăpostul este unul dintre cele mai mari din lume și funcționează pe terenul unei foste ferme de vulpi. În această săptămână, echipele au ajuns în satul Căteasca. Proprietarii au venit cu animalele lor pentru a beneficia de procedurile veterinare gratuite.

Printre ei s-a aflat și Iulian Stoica, care a venit cu trei câini. El consideră că sterilizarea este utilă atât pentru animale, cât și pentru comunitate, deoarece împiedică apariția unui număr mare de pui care ar putea ajunge abandonați.

Cum schimbă sterilizarea problema

Problema câinilor fără stăpân nu este rezolvată doar prin preluarea animalelor deja existente pe străzi. Dacă animalele continuă să se reproducă, noi pui pot ajunge în fiecare an în aceeași situație. Din acest motiv, programul din Argeș încearcă să intervină înainte ca problema să apară.

În loc să se concentreze exclusiv pe câinii care au ajuns deja în adăposturi, echipele veterinare merg direct în comunități și sterilizează inclusiv animalele care au proprietari. Această abordare urmărește să reducă treptat numărul animalelor care pot produce pui abandonați.

Programul de la Smeura are deja rezultate încurajatoare

Inițiativa apare într-un moment în care organizațiile pentru protecția animalelor cer tot mai insistent reducerea eutanasierii câinilor fără stăpân. Reuters amintește că o investigație realizată la începutul acestui an de organizația internațională Four Paws a identificat cazuri de neglijență sistemică, supraaglomerare și abuz în adăposturi publice finanțate de stat.

Cifrele din acest an arată amploarea și eficiența intervenției de la Smeura. Aproape 40.000 de câini au fost deja sterilizați prin program, în timp ce sute de mii de animale fără stăpân există în continuare în România.