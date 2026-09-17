Reuters despre Baza Mihail Kogălniceanu și remodelarea apărării Europei

Statele Unite continuă să investească în instalații militare cheie ale NATO, chiar dacă administrația de la Washington reevaluează amploarea prezenței militare americane în Europa, relatează Reuters într-o amplă analiză privind viitorul NATO.

„Acest paradox se află în centrul confruntării lui Trump cu alianța formată din 32 de țări. El a amenințat cu reducerea efectivelor militare, a presat aliații în privința cheltuielilor de apărare și a denunțat guvernele europene pentru refuzul de a sprijini necondiționat războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Cu toate acestea, o analiză realizată de Reuters privind operațiunile militare americane din Europa a relevat că administrația Trump continuă să investească în instalații militare cheie ale NATO și se bazează pe acestea pentru a-și proiecta puterea în Europa, Orientul Mijlociu și dincolo de acestea”, scriu jurnaliștii americani.

Aceștia vorbesc despre Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Potrivit Reuters, Statele Unite au investit peste 100 de milioane de dolari în extinderea bazei. În paralel, România derulează un proiect estimat la aproximativ 2,7 miliarde de dolari, care urmărește transformarea bazei într-o instalație de mari dimensiuni, cu o capacitate de până la 20.000 de persoane până în 2040.

Loc construit astfel încât americanii să se simtă ca acasă

Reuters notează că baza, cunoscută în rândul militarilor americani drept „MK”, găzduiește trupe americane încă din 1999 și a fost folosită pentru sprijinirea operațiunilor SUA din Irak și Afganistan.

În 2025, aproximativ jumătate dintre cei circa 2.000 de militari americani aflați în România au părăsit țara, în cadrul realinierii prezenței militare americane în Europa. Plecarea lor a alimentat îngrijorările privind viitorul implicării SUA pe flancul estic al NATO.

Reuters arată însă că baza continuă să aibă o importanță operațională pentru Statele Unite. În timpul unei vizite efectuate de jurnaliștii americani la Mihail Kogălniceanu în luna iulie, nouă aeronave americane KC-135 Stratotanker erau staționate acolo pentru misiuni de realimentare a avioanelor și bombardierelor americane în timpul războiului din Iran. Potrivit publicației, aeronavele erau încă prezente la bază două luni mai târziu.

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România este descrisă ca fiind un loc construit astfel încât americanii să se simtă ca acasă. Străzile poartă numele de Alabama, Ohio, Alaska și George Washington.

Presiuni pentru menținerea trupelor americane

Materialul Reuters apare în contextul unei evaluări de șase luni a Pentagonului privind poziționarea forțelor americane în Europa. Conform analizei, în România și Polonia, oficialii au declarat pentru Reuters că au făcut presiuni discrete, dar intense, pentru a menține trupele americane pe teritoriul lor.

Reuters mai notează că, în ciuda tensiunilor cu NATO, Trump a continuat să finanțeze proiecte majore de infrastructură la bazele militare europene pe parcursul celui de-al doilea mandat al său. Pe lângă România, sunt amintite în acest context Spania și Marea Britanie.

Reuters notează că administrația Trump a pus presiune asupra aliaților europeni pentru creșterea cheltuielilor de apărare.