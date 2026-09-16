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Miniștrii apărării din România și Spania, întâlnire la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au discutat

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit, la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, cu Margarita Robles, ministrul apărării din Spania. Cei doi oficiali au discutat despre relațiile bilaterale, situația de securitate din regiune și cooperarea în cadrul NATO și UE.
Miniștrii apărării din România și Spania, întâlnire la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au discutat
Foto: MApN
Cosmin Pirv
16 sept. 2026, 17:28, Politic
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La întâlnire au participat și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, precum și șeful spaniol al apărării, Teodoro López Calderón.

Radu Miruță a mulțumit Spaniei pentru contribuția la consolidarea securității în regiunea Mării Negre și a evidențiat contribuția piloților militari spanioli la misiunile de poliție aeriană din România.

Ministrul român a remarcat în mod special acțiunea piloților spanioli din 16 august, când aceștia au doborât o dronă aeriană, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

De asemenea, Radu Miruță a subliniat importanța prezenței trupelor spaniole în cadrul Grupului de Luptă al NATO condus de Franța în România.

Cei doi miniștri au reafirmat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina, inclusiv prin Misiunea de Asistență Militară a UE și prin instrumentele europene destinate susținerii capacității de apărare a Ucrainei.

Oficialii au discutat și despre contribuțiile României și Spaniei la misiunile și operațiile Uniunii Europene, în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune.

Discuțiile au vizat evoluțiile din Balcani, Africa și Orientul Mijlociu, precum și inițiativele privind securitatea maritimă.

Întâlnirea de la Mihail Kogălniceanu face parte din dialogul politico-militar dintre România și Spania, în contextul cooperării celor două state în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

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