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30 de ani de la semnarea Tratatului de bună vecinătate dintre România și Ungaria: Reafirmăm importanța dialogului și a proiectelor comune

Ministerul Afacerilor Externe a salutat împlinirea a 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate dintre România și Ungaria, subliniind importanța actului în dezvoltarea relațiilor bilaterale, buna vecinătate și a dialogului și proiectelor comune.
30 de ani de la semnarea Tratatului de bună vecinătate dintre România și Ungaria: Reafirmăm importanța dialogului și a proiectelor comune
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
16 sept. 2026, 18:00, Politic
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Pilonul parteneriatului strategic bilateral

Tratatul de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară a fost semnat la Timișoara, la 16 septembrie 1996. 

„Oficialii români și ungari au convenit că principiul bunei vecinătăți și respectul reciproc sunt fundamentele unei relații de cooperare care a adus cele două state vecine și mai aproape, parteneri și aliați, inclusiv în cadrul Uniunii Europene și al NATO”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Externe. 

Documentul semnat în 1996 a pus bazele Parteneriatului Strategic bilateral din 2002, permițând dezvoltarea proiectelor comune între cele două state. 

„Tratatul și instrumentele create prin acesta constituie, în continuare, pilonii politico-juridici ai dezvoltării cooperării româno-ungare. Parteneriatul Strategic bilateral, semnat în 2002, a reprezentat evoluția firească a legăturilor dintre cele două țări, consolidate în spiritul angajamentului comun față de valorile europene și al pragmatismului, pentru realizarea de proiecte concrete în beneficiul tuturor cetățenilor”, a continuat MAE. 

Protecția minorităților și prioritățile viitorului

Instituția subliniază și importanța protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale și susține că relația dintre România și Ungaria trebuie să continue să se dezvolte. 

„Protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale rămâne un reper de acțiune pentru păstrarea și afirmarea identității etnice, lingvistice, religioase și culturale a etnicilor români care trăiesc în Ungaria, respectiv a etnicilor maghiari care trăiesc în România.  Ministerul Afacerilor Externe își exprimă convingerea că relația dintre România și Ungaria va continua să avanseze de o manieră transparentă și constructivă, în conformitate cu interesele și valorile pe care cele două state le împărtășesc”, se arată în comunicat. 

„Această aniversare este, așadar, un prilej de a reafirma importanța dialogului româno-ungar și a proiectelor comune care apropie oamenii, indiferent de originea etnică, comunitățile, companiile și instituțiile celor două țări”, se mai arată în comunicat. 

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