Prima pagină » Social » Omar Hayssam nu vrea să plece din România. Sirianul contestă decizia de îndepărtare

Omar Hayssam nu vrea să plece din România. Sirianul contestă decizia de îndepărtare

Omar Hayssam a ajuns joi la Curtea de Apel București, unde contestă decizia autorităților de a-l îndepărta de pe teritoriul României și de a-l trimite în Siria. Apărarea susține că starea sa de sănătate nu îi permite să fie transportat cu avionul și invocă și riscurile la care acesta s-ar expune în cazul întoarcerii în Siria.
Omar Hayssam nu vrea să plece din România. Sirianul contestă decizia de îndepărtare
Mediafax Foto/Bogdan Maran
Cosmin Pirv
17 sept. 2026, 17:01, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Omar Hayssam, condamnat definitiv în România în mai multe dosare, a fost adus în fața instanței după ce autoritățile au decis îndepărtarea sa de pe teritoriul țării.

Avocatul sirianului a susținut că acesta suferă de Parkinson în stadiu avansat și că are nevoie de tratament medical, scrie Gândul. Apărarea afirmă că Hayssam ar fi avut inclusiv un episod medical în perioada în care s-a aflat în custodia autorităților și că transportarea sa cu avionul ar reprezenta un risc.

Un alt argument prezentat în instanță este legat de situația lui Hayssam în Siria. Avocatul susține că acesta a fost condamnat acolo la patru ani de închisoare cu executare și a depus documente în acest sens.

De cealaltă parte, Inspectoratul General pentru Imigrări susține măsura îndepărtării.

Reprezentanții instituției au arătat că Hayssam refuză să se întoarcă în Siria, ceea ce poate crea riscul ca acesta să se sustragă de la executarea măsurii de îndepărtare.

Curtea de Apel București a rămas în pronunțare, urmând să decidă asupra contestației.

Hayssam a fost condamnat în România în dosare privind, între altele, răpirea celor trei jurnaliști români în Irak, infracțiuni economice și terorism. El a fost extrădat din Siria în 2013 și a executat pedepse în penitenciarele din România.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Laura Giurcanu pleacă din România și se mută cu iubitul fotbalist: „În urmă cu 6 luni mi-a scris...”
GSP.ro
Siegfried Mureșan a acceptat pe Facebook propunerea de a fi următorul prim-ministru al României, făcută de Nicușor Dan la Cotroceni
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Un val de aer polar va lovi România! Temperaturile scad cu până la 15 grade. În anumite zone va ninge!
CSID
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia