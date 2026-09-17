Omar Hayssam nu vrea să plece din România. Sirianul contestă decizia de îndepărtare

Omar Hayssam, condamnat definitiv în România în mai multe dosare, a fost adus în fața instanței după ce autoritățile au decis îndepărtarea sa de pe teritoriul țării.

Avocatul sirianului a susținut că acesta suferă de Parkinson în stadiu avansat și că are nevoie de tratament medical, scrie Gândul. Apărarea afirmă că Hayssam ar fi avut inclusiv un episod medical în perioada în care s-a aflat în custodia autorităților și că transportarea sa cu avionul ar reprezenta un risc.

Un alt argument prezentat în instanță este legat de situația lui Hayssam în Siria. Avocatul susține că acesta a fost condamnat acolo la patru ani de închisoare cu executare și a depus documente în acest sens.

De cealaltă parte, Inspectoratul General pentru Imigrări susține măsura îndepărtării.

Reprezentanții instituției au arătat că Hayssam refuză să se întoarcă în Siria, ceea ce poate crea riscul ca acesta să se sustragă de la executarea măsurii de îndepărtare.

Curtea de Apel București a rămas în pronunțare, urmând să decidă asupra contestației.

Hayssam a fost condamnat în România în dosare privind, între altele, răpirea celor trei jurnaliști români în Irak, infracțiuni economice și terorism. El a fost extrădat din Siria în 2013 și a executat pedepse în penitenciarele din România.