Omar Hayssam a ieșit din penitenciarul Jilava. Sirianul a fost preluat cu o ambulanță. Reacția lui Traian Băsescu după eliberarea acestuia

Traian Băsescu, reacție după eliberarea lui Omar Hayssam

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat, vineri, la Digi24, eliberarea condiționată a lui Omar Hayssam, sirianul condamnat în România pentru terorism.

Fapta comisă de Omar Hayssam a avut loc în timpul mandatului lui Traian Băsescu. Acesta a fost, de asemenea, reținut de autorități când fostul președinte era încă în funcție.

Acesta a făcut referire la faptul că Hayssam a fost eliberat chiar în ziua în care sunt marcați 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

„Nu e treaba mea să comentez deciziile justiției”, a declarat fostul președinte.

„Dar constat că exact în ziua în care se marchează 25 de ani de la teribilul atac terorist din Statele Unite, justiția română, în cinstea acestui eveniment, l-a eliberat pe Omar Hayssam”, a afirmat Traian Băsescu la Digi24.

Omar Hayssam a fost condamnat în 2014 la 24 de ani și patru luni de închisoare, după contopirea pedepselor primite în trei dosare, pentru terorism, înșelăciune și fraude.

Este vorba despre dosarul răpirii celor trei jurnaliști români în Irak, dosarul înșelăciunii în cazul „Volvo” și dosarul fraudelor de la „Foresta Nehoiu”.

În martie 2005, jurnaliștii Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian au fost răpiți la Bagdad. O lună mai târziu, autoritățile române l-au reținut pe Omar Hayssam.

Deși președinția anunța la acel moment că Hayssam era suspectat de implicare în răpirea celor trei jurnaliști, el a fost arestat preventiv pentru infracțiuni economice, într-un alt dosar.

La 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România la bordul unei nave și a fost dat în urmărire națională și internațională, după ce, în iulie 2006, Curtea de Apel București a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Omar Hayssam a fost adus în România în iulie 2013, la șapte ani după fuga din țară.

UPDATE 17:44. Omar Hayssam a ieșit din penitenciar

Sirianul Omar Hayssam a fost eliberat vineri seară din penitenciarul Jilava. Acesta a fost preluat cu o ambulanță, fiind însoțit de familia sa, care au ajuns la penitenciar cu scurt timp înainte, alături de avocatul lui Hayssam.

Potrivit unor surse judiciare, Omar Hayssam va fi preluat de reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări Ilfov pentru a fi dus într-un centru pentru refugiaţi, unde va fi ţinut sub pază până la returnarea în ţara de origine.

Tribunalul Ilfov a decis, vineri, eliberarea condiționată din închisoare a sirianului Omar Hayssam, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare.

„În baza art.587 alin. (1) Cpp raportat la art.59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Omar Hayssam. Dispune liberarea condiționată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani și 4 luni închisoare, aplicată prin sentința nr. 1873/04.11.2015 pronunțată de Tribunalul București – secția I penală, și punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză. Definitivă”, se arată în decizia Tribunalului Ilfov.

De-a lungul timpului, Omar Hayssam a solicitat de mai multe ori instanțelor să fie eliberat condiționat, invocând în principal motive medicale. Cea mai recentă cerere a fost respinsă pe 17 iulie de Judecătoria Sectorului 4.

Când Hayssam a fost adus în luna iulie la sediul Judecătoriei Sectorului 4, avocatul său a cerut magistratului să îi scoată din sală pe cei care îl păzeau pe sirian, „deoarece se creează o presiune socială asupra inculpatului, acesta fiind foarte bolnav”.

Tot atunci, avocatul a declarat că sirianul „este într-o stare foarte precară” și urmează un tratament „maximal neurologic”, având nevoie de îngrijire în clinici din străinătate.

Judecătoria Sectorului 4 i-a respins în iulie cererea de eliberare condiționată. Magistratul a arătat că Hayssam a întâmpinat dificultăți în a menține constant un comportament adecvat regulilor și normelor sistemului penitenciar.

Știrea inițială

Potrivit soluției pronunțate vineri, 11 septembrie 2026, instanța a desființat sentința penală din 17 iulie 2026 a Judecătoriei Sectorului 4 București și, rejudecând cauza, a admis cererea de liberare condiționată formulată de Omar Hayssam.

Instanța a dispus, astfel, liberarea condiționată din executarea pedepsei de 24 de ani și 4 luni de închisoare, aplicată printr-o sentință pronunțată în 2015 de Tribunalul București.

Judecătorii au dispus și punerea de îndată în libertate a lui Omar Hayssam, cu condiția ca acesta să nu fie reținut sau arestat într-o altă cauză.

Decizia este definitivă.

Instanța i-a atras atenția lui Omar Hayssam asupra efectelor liberării condiționate și a dispozițiilor legale privind restul de pedeapsă rămas neexecutat.

Omar Hayssam executa o pedeapsă cumulată de 24 de ani și 4 luni de închisoare, în baza mandatului emis în noiembrie 2015.

Cum s-a ajuns la o pedeapsă de peste 24 de ani

Sirianul Omar Hayssam a fost trimis în judecată de DIICOT în luna octombrie a anului 2012, alături de fratele lui, Mohamad Omar, cumnatul său, Mihai Nasture, şi doi parteneri de afaceri, Viorel Vasile Mafteucă şi Doina Farladanschi, toţi fiind acuzaţi de înşelăciune şi delapidare, prin intermediul unui grup de firme, numit „Manhattan”.

Mai multe imobile, terenuri şi instalaţii industriale, precum şi peste un milion de euro au fost puse sub sechestru în acest dosar.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv contopirea pedepselor primite de Omar Hayssam în dosarele „Volvo”, „Foresta Nehoiu” şi cel al răpirii celor trei jurnalişti, sirianul urmând să execute 23 de ani şi patru luni de închisoare.

Fuga lui Hayssam și schimbarea șefilor din servicii

În 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România la bordul unei nave. Fuga acestuia a determinat revocarea din funcţii a şefilor SRI, SIE şi DGIPI, Radu Timofte, Gheorghe Fulga şi Virgil Ardelean, dar şi a procurorului general al României Ilie Botoş, în 20 iulie 2006.

Omar Hayssam a fost adus în România în iulie 2013, după şapte ani de la fuga sa din ţară și încarcerat.