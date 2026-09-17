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Alți cinci suspecți, reținuți după violențele de la protestul din Piața Victoriei. Unul ar fi lovit un jandarm

Procurorii au extins ancheta privind violențele de la protestul din Piața Victoriei din 15 septembrie și au reținut alte cinci persoane. Patru dintre acestea sunt acuzate că au bătut un participant la protest, iar una ar fi instigat la violențe pe TikTok și avea în mașină un pistol neletal pentru care nu deținea autorizație.
Alți cinci suspecți, reținuți după violențele de la protestul din Piața Victoriei. Unul ar fi lovit un jandarm
Mediafax Foto
Cosmin Pirv
17 sept. 2026, 16:51, Social
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Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, patru dintre noii suspecți cercetați ar fi agresat o persoană prezentă la protest, pe care au trântit-o la sol și au lovit-o cu bâte și alte obiecte dure.

Victima a suferit răni care au necesitat transportarea la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de urgență. În plus, unul dintre cei patru ar fi lovit și un jandarm cu o bâtă.

În cazul celei de-a cincea persoane, procurorii susțin că aceasta ar fi instigat publicul, prin intermediul platformei TikTok, la exercitarea de acte de violență în timpul protestului.

La momentul depistării, polițiștii au găsit în autoturismul acesteia un pistol neletal pentru care, potrivit anchetatorilor, nu avea autorizație.

Cei cinci sunt cercetați pentru infracțiuni de ultraj, lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică.

Procurorii i-au reținut pe cei cinci și urmează să solicite instanței arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Cinci suspecți au fost reținuți și miercuri în cazul protestului din Piața Victoriei. Dintre aceștia, unul a fost arestat preventiv, iar patru au fost plasați în arest la domiciliu.

 

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