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Primăria Capitalei începe lucrările de punere în siguranță a blocului afectat de explozia din Rahova

Primăria Municipiului București a anunțat joi că săptămâna viitoare va demara lucrările de punere în siguranță a blocului din cartierul Rahova, după finalizarea evaluărilor tehnice la cele 270 de apartamente vecine și emiterea ordinului de reluare a șantierului.
Primăria Capitalei începe lucrările de punere în siguranță a blocului afectat de explozia din Rahova
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
17 sept. 2026, 19:20, Social
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Primăria Capitalei anunță că a finalizat etapele necesare pentru reluarea lucrărilor de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozia din luna octombrie a anului trecut. 

„Luni începem să punem în siguranță blocul din Rahova! Așa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligați să le parcurgem: Până pe 9 septembrie am terminat de evaluat toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie; Până pe 15 septembrie am terminat de analizat, verificat și clarificat raportul de monitorizare rezultat. Un raport de peste 500 de pagini; Ieri, am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranță”, se arată în mesajul publicat de municipalitate pe Facebook. 

Constructorul a reînceput deja activitățile de organizare a șantierului, urmând ca de luni să intervină direct pe structură prin montarea unor stâlpi de susținere. 

„Încă de azi, constructorul și-a reluat organizarea de șantier, iar de luni, demarează lucrările propriu-zise. Începe cu montarea așa-numiților „popi”. Sunt stâlpi temporari de susținere, care se pun doar pe scara blocului, conform proiectului tehnic. Muncitorii vor fi însoțiți în permanență de organele de cercetare penală”, a mai transmis PMB. 

Primăria mai precizează că muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală pe durata lucrărilor. 

În luna octombrie a anului trecut a avut loc o explozie într-un bloc din apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. În urma exploziei, patru persoane și-au pierdut viața și alte 20 au fost rănite.  

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