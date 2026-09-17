Primăria Capitalei începe lucrările de punere în siguranță a blocului afectat de explozia din Rahova

Primăria Capitalei anunță că a finalizat etapele necesare pentru reluarea lucrărilor de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozia din luna octombrie a anului trecut.

„Luni începem să punem în siguranță blocul din Rahova! Așa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligați să le parcurgem: Până pe 9 septembrie am terminat de evaluat toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie; Până pe 15 septembrie am terminat de analizat, verificat și clarificat raportul de monitorizare rezultat. Un raport de peste 500 de pagini; Ieri, am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranță”, se arată în mesajul publicat de municipalitate pe Facebook.

Constructorul a reînceput deja activitățile de organizare a șantierului, urmând ca de luni să intervină direct pe structură prin montarea unor stâlpi de susținere.

„Încă de azi, constructorul și-a reluat organizarea de șantier, iar de luni, demarează lucrările propriu-zise. Începe cu montarea așa-numiților „popi”. Sunt stâlpi temporari de susținere, care se pun doar pe scara blocului, conform proiectului tehnic. Muncitorii vor fi însoțiți în permanență de organele de cercetare penală”, a mai transmis PMB.

Primăria mai precizează că muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală pe durata lucrărilor.

În luna octombrie a anului trecut a avut loc o explozie într-un bloc din apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. În urma exploziei, patru persoane și-au pierdut viața și alte 20 au fost rănite.