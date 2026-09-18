Dominic Fritz, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Ne propunem să formăm un guvern serios și coerent” / „Vom fi deschiși la discuții inclusiv cu PSD”

Dominic Fritz, președintele USR, a vorbit despre situația în care se află România după luni de criză politică și după mai multe încercări eșuate de formare a unui guvern. El a identificat trei surse principale ale tensiunii din societate.

„Știm că există extrem de multă tensiune în societate. Tensiune, pe de o parte, creată în urma acestui blocaj politic care trenează de mult prea mult timp. Tensiune și din cauza situației economice dificile pentru mulți români care au suferit în urma inflației mari. Și o tensiune pentru că există un discurs de ură care, din păcate, subminează bazele, fundamentele democrației noastre și sperie pe mulți cetățeni”, a declarat liderul USR.

„Vrem o viziune bazată pe încredere în capacitatea românilor”

În acest context, Fritz spune că formațiunile care îl susțin pe Siegfried Mureșan vor să propună o altă abordare politică.

„Tocmai de aceea ne propunem să formăm un guvern serios și coerent, cu o viziune clară și pozitivă pentru România. O viziune care nu este bazată pe ură, ci pe încredere în capacitatea românilor. O viziune care este bazată pe încredere în sectorul privat să livreze prosperitate. Nu pe daruri de la stat”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a spus că obiectivul este și reconstruirea unor legături între comunitățile din România, pe fondul polarizării politice.

„O viziune care reușește, din nou, să creeze comunități peste tot în România unde discursul urii ne-a dezbinat”, a spus Fritz.

„Siegfried Mureșan este omul potrivit pentru această misiune”

Fritz și-a exprimat susținerea pentru Siegfried Mureșan, afirmând că miza formării unui nou guvern este mai importantă decât calculele politice de moment.

„Credem că Siegfried Mureșan este omul potrivit pentru această misiune. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice”, a declarat președintele USR.

Fritz a vorbit și despre posibilitatea ca viitorul Executiv să fie unul minoritar, în condițiile în care obținerea unei majorități parlamentare nu este sigură.

„Această misiune este născută din iubirea noastră pentru România și din încrederea noastră că, dacă există un guvern coerent și unit, chiar dacă este minoritar, atunci țara asta va merge mult mai bine”, a afirmat el.

USR, deschis la discuții cu PSD

Unul dintre cele mai importante mesaje ale lui Fritz a fost disponibilitatea de a discuta cu PSD pentru susținerea viitorului guvern. USR a transmis anterior că nu va renunța la principiile sale pentru a obține o majoritate, dar că este dispus să caute puncte de compromis.

„Tocmai de aceea vom lucra alături de Siegfried Mureșan și la definirea acestei viziuni, unde evident că nu începem de la zero, ci avem multă muncă deja făcută pentru a putea continua și munca bună a miniștrilor USR”, a spus Fritz.

„Vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România”.