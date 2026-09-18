Planul lui Mureșan pentru a ajunge premier: nu se retrage și merge la vot. Oferta pentru PSD și planul B pentru cele 47 de voturi care îi lipsesc

Potrivit informațiilor MEDIAFAX, una dintre deciziile luate de Siegfried Mureșan este să nu renunțe la mandat înainte ca Parlamentul să se pronunțe asupra Cabinetului pe care îl va propune.

Este o diferență față de strategia urmată de Eugen Tomac, prima propunere de premier după declanșarea actualei crize politice. Tomac, desemnat pe 4 iunie, și-a depus mandatul zece zile mai târziu, fără să mai ajungă la votul Parlamentului.

Un precedent similar a existat și în 2020. Florin Cîțu, desemnat atunci premier de Klaus Iohannis, și-a depus mandatul chiar înaintea ședinței în care Parlamentul urma să voteze învestirea Guvernului său.

În cazul lui Mureșan, planul este ca procedura să fie dusă până la capăt chiar dacă, înaintea votului, nu există certitudinea celor 233 de voturi necesare.

Aritmetica de la care pornește Mureșan: 186 de voturi

PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni care îl susțin pe Mureșan, au în prezent împreună 169 de parlamentari: 80 PNL, 58 USR și 31 UDMR. Dacă se adaugă cele 17 voturi ale grupului minorităților naționale, baza teoretică ajunge la aproximativ 186 de voturi. Este de precizat că și în PNL ( tabăra platformei conservatoare) și la minorități ar putea existat unii parlamentari ce ar putea să nu voteze guvernul.

Pentru învestirea unui Guvern sunt necesare 233 de voturi, astfel că lui Mureșan i-ar mai lipsi 47 chiar în scenariul în care toate cele patru grupuri votează disciplinat.

Oferta pentru PSD: o nouă rotativă până în 2028

Prima miză politică a negocierilor va fi PSD. Potrivit informațiilor MEDIAFAX, PNL intenționează să propună social-democraților o formulă de rotativă pentru restul actualului mandat parlamentar, până la alegerile din 2028.

Formula exactă și calendarul ar urma să facă obiectul negocierilor, însă obiectivul este obținerea unui acord politic care să permită învestirea Guvernului Mureșan și să stabilească ulterior momentul în care conducerea Executivului ar reveni PSD.

Ideea unei rotative nu apare pentru prima dată. PNL, USR și UDMR au discutat o asemenea formulă încă din vară, când l-au propus prima dată pe Siegfried Mureșan. În iunie, liberalii acceptaseră principiul unei alternanțe la conducerea Guvernului.

Sorin Grindeanu declara pe 1 iulie că PSD ar putea accepta rotativa, dar punea atunci o condiție esențială: PSD să dea primul premierul, nu PNL.

Planul B: negocieri parlamentar cu parlamentar

Dacă PSD decide să nu acorde în bloc voturile pentru Cabinetul Mureșan, premierul propus intenționează să meargă mai departe și să caute sprijin individual, parlamentar cu parlamentar, potrivit informațiilor MEDIAFAX.

În Parlament există în prezent și 23 de parlamentari neafiliați, însă chiar și obținerea tuturor acestor voturi ar duce totalul doar la 209, sub pragul necesar.

În cealaltă parte a Parlamentului, PSD are 126 de parlamentari, iar AUR 92. Grupurile mai mici sunt Uniți pentru România – 17 parlamentari, SOS România – 13 și PACE – 7.