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Grindeanu, despre numirea lui Mureșan ca premier: PSD nu va vota

Joi, într-o intervenție telefonică, în direct, la România TV, liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat că le va propune social-democraților să nu voteze numirea lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru.
Grindeanu, despre numirea lui Mureșan ca premier: PSD nu va vota
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Daiana Rob
18 sept. 2026, 01:48, Politic
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Vorbind despre ședința Biroului Permanent Național al PSD, convocată pentru luni, în cadrul căreia social-democrații vor analiza ipoteza numirii lui Mureșan în funcția de premier, Grindeanu a precizat că le va propune colegilor de partid să nu voteze.

„Eu cu asta voi intra și asta le voi propune colegilor mei să nu votăm o asemenea propunere, care este rușinoasă, după aceea, din punctul de vedere al PSD-ului, lucrurile sunt închise. PSD nu va vota, poate să sune oricine”, a declarat Sorin Grindeanu, referindu-se la eventuale presiuni din partea Bruxelles-ului, în contextul în care Mureșan este Europarlamentar. 

Social – democratul a precizat că nu i-ar vedea pe parlamentarii AUR să voteze numirea lui Mureșan ca premier.

„Dacă acest guvern va pica – și va pica, fiindcă dincolo de instabilitatea pe care poate să o aibă George Simion – nu-i văd pe parlamentarii AUR, în marea majoritate a lor, să voteze cu Siegfried Mureșan”, a declarat Sorin Grindeanu. 

AUR „s-ar face de râs”, spune Grindeanu

Acesta a motivat că parlamentarii AUR „s-ar face de râs”, dar și că „sunt oameni serioși și nu ar vota” pentru Mureșan „chiar dacă ar primi ordin de partid”.

„S-ar face de râs. Și mulți dintre ei sunt oameni serioși și nu cred că ar vota așa ceva, chiar dacă ar primi ordin de partid”, a declarat Sorin Grindeanu. 

Joi seara, liderul AUR, George Simion, a reiterat că parlamentarii acestei formațiuni nu vor vota guvernul Mureșan dacă nu sunt parte din Executiv și a mai precizat că membrii AUR sunt deschiși la negocieri.

„Nu vom vota următorul guvern dacă nu facem parte din el”, a spus Simion, joi noapte, la Digi24.

„Ceea ce vă zic eu este că într-un final, mai devreme sau mai târziu, va trebui să stăm la masă cu toții pentru că niciun guvern – niciunul al Germaniei, niciunul al Franței, niciunul al celor trei trandafiri – nu o să treacă fără voturile AUR sau fără ca PSD să reînnoade povestea de dragoste și coaliția cu domnul Bolojan”, a continuat Simion.

Ce s-ar întâmpla dacă guvernul Mureșan nu ar trece de votul în Parlament?

Grindeanu a afirmat că el consideră că guvernul Mureșan nu va trece de votul din Parlament. În acest context, el a precizat că „ar trebui să se vină” imediat „cu o nouă nominalizare” sau, dacă șeful statului consideră necesar, să declanșeze procedura alegerilor anticipate.

„Eu consider că această propunere va pica în parlament. Ideea este că, imediat după, cred, să se vină cu o nouă nominalizare sau, dacă președintele consideră necesar, să declanșeze – pentru că e o procedură constituțională – alegerile anticipate”, a declarat Grindeanu.

Joi, la consultările de la Cotroceni pentru numirea lui Mureșan, Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații sunt pregătiți să preia guvernarea și susține că partidul este îndreptățit să conducă Executivul pentru că PSD este cel mai mare grup parlamentar și a câștigat alegerile parlamentare din 2024.

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