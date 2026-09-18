Siegfried Mureșan respinge acuzațiile că ar acționa împotriva interesului național: Preocuparea mea a fost mereu să servesc România

„Sunt atât de multe și atât de hilare că nu le-aș reține și nici nu cred că merită reținute”, a reacționat Mureșan la acuzațiile care i se aduc privind activitatea sa politică și profesională.

Acordul UE–Mercosur și beneficiile aduse României

Premierul desemnat a vorbit despre votul său în favoarea încheierii acordului comercial cu America Latină, evidențiind că aceasta era poziția oficială a Bucureștiului și prezentând mai multe argumente privind rezultatele acordului.

„Acordul meu cu Mercosur este un acord bun pentru România. Tocmai de aceea poziția oficială a României și a Guvernului România a fost de susținerea acestui acord. Acest acord aduce deja și vedem în momentul de față mai multe comenzi pentru industria din România. Nu constituie un pericol pentru agricultura din România. Arată primele cifre după implementarea în primul an. A fost populism pur. Nu am văzut niciun fermier român care să fie ieșit să fi spus că a suferit ca urmare a acordului de liber schimb cu America Latină”, a declarat Siegfried Mureșan, vineri, la Digi24.

Stagiul la Bundestag și ratificarea aderării României la UE

Mureșan a vorbit și despre activitatea sa ca stagiar în Parlamentul Germaniei, poziție din care a depus eforturi de convingere a legislatorilor germani să nu amâne aderarea României la Uniunea Europeană.

„ Am făcut un stagiu de șase luni la parlamentarul care atunci era responsabil de România. Era raportorul Parlamentului German pentru România. Era exact perioada în care Parlamentul German, în anul 2006, trebuia să ratifice Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană. Și am putut atunci să lucrez tocmai pentru a convinge parlamentarii germani să ratifice tratatul nostru de aderare, pentru ca noi să putem adera la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană”, a declarat liberalul.

„Lucrez pentru România de 12 ani în Parlamentul European și am lucrat și înainte. Preocuparea mea a fost mereu să servesc România”, a mai precizat Mureșan.