Prima pagină » Politic » Siegfried Mureșan: Pornim de la 169 de voturi. PSD va trebui să aleagă între un guvern pro-european și parteneriatul cu AUR

Siegfried Mureșan: Pornim de la 169 de voturi. PSD va trebui să aleagă între un guvern pro-european și parteneriatul cu AUR

Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că PNL, USR și UDMR îi asigură în acest moment 169 de voturi în Parlament și că, pentru obținerea majorității necesare învestirii Guvernului, va discuta mai întâi cu grupul parlamentar al minorităților naționale, iar apoi cu PSD. Mureșan afirmă că nu va merge la AUR și că nu va modifica programul de guvernare pentru a obține sprijinul unui partid care nu este pro-european.
Siegfried Mureșan: Pornim de la 169 de voturi. PSD va trebui să aleagă între un guvern pro-european și parteneriatul cu AUR
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Cosmin Pirv
18 sept. 2026, 20:14, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Siegfried Mureșan spune că, în momentul de față, se bazează pe 169 de voturi în Parlament.

„Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îi au în momentul de față”, a spus premierul desemnat, la Digi24.

Întrebat de unde va obține diferența până la 233 de voturi, majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului, Mureșan a spus că la începutul săptămânii viitoare își propune să prezinte principalele idei ale programului de guvernare.

„Mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin, grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD”, a mai spus Mureșan.

Siegfried Mureșan: Nu voi merge la AUR

El susține că PSD va trebui apoi să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.

„Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Și da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”, a spus Mureșan.

Siegfried Mureșan susține că nu va merge la sediul sau la grupul parlamentar al AUR.

El a declarat că nu va „altera programul de guvernare pentru a face pe placul unui partid care nu este pro-european”.

„Evident că dacă eu spun ceva care este corect, în care cred, care este pro-european și este bun pentru România și votează anumiți parlamentari, eu nu pot să îi opresc. Parlamentarii știu că este trecerea acestui guvern sau alegerile anticipate, dar, repet, noi nu vom face compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterul pro-european al acestui guvern”, a mai spus Mureșan.

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-a pus suporterii în cap
GSP.ro
Guvernul a stabilit despăgubirile pentru seceta din 2025: până la 333 de lei/hectar pentru porumb și floarea-soarelui
Gandul
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
Premierul propus Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul în nicio situație. Cum a încercat să îmbuneze PSD-ul
Libertatea
De ce apar vânătăi fără să te lovești? Când sunt normale și când pot ascunde o problemă de sănătate
CSID
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia