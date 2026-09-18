Siegfried Mureșan: Pornim de la 169 de voturi. PSD va trebui să aleagă între un guvern pro-european și parteneriatul cu AUR

Siegfried Mureșan spune că, în momentul de față, se bazează pe 169 de voturi în Parlament.

„Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îi au în momentul de față”, a spus premierul desemnat, la Digi24.

Întrebat de unde va obține diferența până la 233 de voturi, majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului, Mureșan a spus că la începutul săptămânii viitoare își propune să prezinte principalele idei ale programului de guvernare.

„Mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin, grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD”, a mai spus Mureșan.

Siegfried Mureșan: Nu voi merge la AUR

El susține că PSD va trebui apoi să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.

„Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Și da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”, a spus Mureșan.

Siegfried Mureșan susține că nu va merge la sediul sau la grupul parlamentar al AUR.

El a declarat că nu va „altera programul de guvernare pentru a face pe placul unui partid care nu este pro-european”.

„Evident că dacă eu spun ceva care este corect, în care cred, care este pro-european și este bun pentru România și votează anumiți parlamentari, eu nu pot să îi opresc. Parlamentarii știu că este trecerea acestui guvern sau alegerile anticipate, dar, repet, noi nu vom face compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterul pro-european al acestui guvern”, a mai spus Mureșan.