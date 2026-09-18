Siegfried Mureșan exclude depunerea mandatului: Obiectivul meu este foarte clar. Mergem în Parlament pentru votul de învestitură

„Nu, nu iau în calcul să îmi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar. Președintele României m-a desemnat”, a spus Mureșan, vineri, la Digi24.

Premierul desemant a spus că după finalizarea redactării programului de guvernare, acesta urmează să aibă consultări directe cu parlamentarii pentru a le prezenta prioritățile noului executiv și pentru a asigura sprijinul politic necesar.

„Vom lucra la programul de guvernare. După care ne vom întâlni cu parlamentarii. Vom prezenta programul nostru parlamentarilor. După care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament”, a continuat premierul desemnat.

„Sper să avem audieri serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de învestitură”, a mai spus Mureșan.

Președintele României l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, în urma consultărilor cu partidele și grupurile parlamentare la Cotroceni.

Președintele încă nu a semnat numirea pentru a fi publicată în Monitorul Oficial, urmând ca acest demers să fie realizat luni. După publicarea decretului, Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a-și găsi susținere în Parlament, dar și pentru a-și configura cabinetul de miniștri și programul de guvernare.