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Siegfried Mureșan, mesaj în pline negocieri pentru Guvern: „Politicienii slabi au vrut mereu să țină oamenii cinstiți departe de politică”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis vineri seară un mesaj în care afirmă că atacurile politice nu îl vor determina să renunțe la implicarea sa, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.
Siegfried Mureșan, mesaj în pline negocieri pentru Guvern: „Politicienii slabi au vrut mereu să țină oamenii cinstiți departe de politică”
Gabriel Negreanu
18 sept. 2026, 18:51, Politic
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„Politicienii slabi au vrut mereu să țină oamenii cinstiți departe de politică. Nu le vom face pe plac. Nu vom sta deoparte”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Liberalul susține că el și cei care îl sprijină vor continua demersurile politice în ciuda criticilor.

„Ne atacă, ca să ne descurajeze. Ne atacă, ca să nu ne mai implicăm. Ne implicăm. Suntem hotărâți. Vom da tot ce avem mai bun. Acum și pe viitor”, a continuat Mureșan.

Postarea se încheie cu mesajul: „Democrația are nevoie de implicarea noastră. România merită tot ce e mai bun”.

Mureșan încearcă să formeze noul Guvern

Mesajul apare la câteva ore după ce Siegfried Mureșan a susținut primele declarații publice alături de reprezentanții PNL, USR și UDMR, formațiunile care îi susțin candidatura pentru funcția de premier. El a anunțat că cele trei partide au început lucrul la un program de guvernare și că prioritățile acestuia urmează să fie prezentate la începutul săptămânii viitoare. Ulterior ar urma negocieri cu parlamentarii pentru obținerea susținerii necesare în Legislativ.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Mureșan după consultările cu partidele parlamentare, explicând că acesta a fost candidatul care a beneficiat de cele mai multe voturi exprimate de partide la discuțiile de la Cotroceni. În același timp, șeful statului a admis că nu există în acest moment o majoritate parlamentară conturată.

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