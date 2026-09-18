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Nicușor Dan explică de ce l-a ales pe Mureșan. Ce spune despre anticipate

Președintele Nicușor Dan a explicat vineri că decizia de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a fost luată după cele aproximativ șase ore de consultări cu partidele parlamentare și că europarlamentarul PNL a fost ales pentru că, dintre variantele discutate, este cel care are în acest moment cele mai multe voturi în spate. Șeful statului a refuzat să spună ce va face dacă Mureșan nu reușește să obțină o majoritate și a evitat să discute despre alegeri anticipate sau despre o eventuală desemnare a liderului PSD, Sorin Grindeanu.
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Gabriel Negreanu
18 sept. 2026, 18:34, Politic
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Declarațiile au fost făcute în Ucraina, unde Nicușor Dan a participat vineri, 18 septembrie, la primul Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea Ivano-Frankivsk, la invitația lui Volodimir Zelenski.

Întrebat când a decis să meargă pe varianta Siegfried Mureșan și de ce nu l-a nominalizat în urmă cu două-trei luni, când numele europarlamentarului fusese deja avansat de PNL, USR și UDMR, Nicușor Dan a spus că hotărârea a venit după consultările de joi.

„Am avut ieri o sesiune de consultări cu partidele politice, în care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care o vedea pentru momentul acesta. Inclusiv au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare”, a afirmat președintele.

„Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Nu suntem în situația asta”, a continuat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Decizia a fost luată după șase ore de consultări

Întrebat explicit dacă intrase la consultări cu decizia deja luată, șeful statului a negat.

„De-aia am făcut consultări, ca să luăm o decizie în urma lor. Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo șase ore”, a spus Nicușor Dan.

El a precizat și cum s-a desfășurat discuția cu Siegfried Mureșan.

„Eu l-am sunat să-l anunț că vreau să-l nominalizez. În momentul ăla mi-a cerut timp de gândire. După ce a luat decizia, m-a sunat să-mi spună că a luat decizia”, a relatat președintele.

Formal, decretul de desemnare nu fusese încă publicat vineri. Nicușor Dan a anunțat că îl va semna sâmbătă, 19 septembrie, iar documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial.

Constituția prevede că un candidat desemnat pentru funcția de prim-ministru trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.

Ce spune despre anticipate: „Vreau să discutăm numai despre aceste zece zile”

Nicușor Dan a fost întrebat dacă un eventual eșec al lui Mureșan ar putea deschide drumul către alegeri anticipate și dacă următoarea nominalizare ar putea fi Sorin Grindeanu.

Președintele a refuzat să intre în acest scenariu.

„Acum am început un proces de zece zile. Cred că toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern. Eu sper ca primul-ministru desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta, în interiorul celor zece zile”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului nu a spus nici dacă i-ar recomanda lui Mureșan să meargă până la vot în Parlament în situația în care, la finalul negocierilor, nu ar avea asigurată majoritatea.

„Nimeni nu vine să investească într-o țară în care nu știe care va fi viitorul guvern”

Nicușor Dan a respins, în același timp, prezentarea ultimelor luni de criză politică într-o „cheie apocaliptică”, argumentând că instituțiile statului au continuat să funcționeze.

Președintele a invocat finalizarea în proporție de 92% a PNRR, continuarea programului SAFE și adoptarea unor legi importante în sesiuni extraordinare ale Parlamentului.

„Statul român a funcționat în toată această perioadă”, a spus el.

Șeful statului a recunoscut însă că prelungirea interimatului are efecte economice.

„Cu un guvern interimar, foarte multe lucruri au fost puse în așteptare. Adică nimeni nu vine să investească într-o țară în care nu știi care va fi viitorul guvern”, a declarat Nicușor Dan.

România este condusă de un Executiv interimar de peste patru luni, după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

În privința unei eventuale variante de premier tehnocrat sau independent, președintele a spus că toate scenariile au fost discutate cu liderii partidelor la Cotroceni.

„Ieri, în mod responsabil, am prezentat liderilor de la toate partidele toate scenariile posibile. Și pe fiecare dintre scenarii ei mi-au spus cum văd și în ce măsură sunt tentați, la momentul acela, să îl urmeze. Și în funcție de asta am ales”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a transmis însă că, până la finalizarea actualei tentative de formare a Guvernului, nu intenționează să discute public următoarele scenarii: „În interiorul acestor zece zile în care am dat mandat și sper să se formeze un guvern, nu vreau să fac alte comentarii”.

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