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Oana Țoiu discută prezența militară americană într-un interviu acordat BBC: Susținem o tranziție de la o prezență prin rotație la una permanentă

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat într-un interviu acordat BBC că România vizează o tranziție de la rotația forțelor la o prezență militară americană permanentă. Ministra a vorbit și despre investițiile realizate la Baza Mihail Kogălniceanu.
Oana Țoiu discută prezența militară americană într-un interviu acordat BBC: Susținem o tranziție de la o prezență prin rotație la una permanentă
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
18 sept. 2026, 20:00, Politic
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Oana Țoiu a subliniat importanța prezenței militare americane în România ca factor de descurajare în regiune și a vorbit despre planurile Bucureștiului în contextul evaluării realizate de SUA privind desfășurarea de trupe în Europa. 

„În prezent, discutăm în cadrul NATO și cu partenerul nostru strategic, SUA, despre viitorul prezenței militare ca factor de descurajare. România susține menținerea actualei prezențe și, eventual, extinderea acesteia, precum și tranziția de la o prezență prin rotație la una permanentă”, a declarat ministra pentru BBC

Investiție masivă de 4 miliarde de euro la Mihail Kogălniceanu

Ministra a menționat și investițiile de la baza militară Mihail Kogălniceanu, care reprezintă un angajament pe termen lung în cadrul Alianței Nord-Atlantice. 

„Un aspect foarte important pentru noi, de exemplu, este faptul că avem de multă vreme o prezență americană aici, în România. De asemenea, baza militară de la Kogălniceanu beneficiază de un plan de investiții pe termen lung, în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro”, a declarat Țoiu. 

În ceea ce privește războiul din Ucraina, Oana Țoiu a afirmat că România discută atât cu partenerii ucraineni, cât și cu oficialii americani despre următorii pași pentru obținerea păcii. 

„Am discutat, desigur, cu partenerii noștri ucraineni și cu oficiali americani; suntem cu toții implicați într-un dialog la nivel european privind pașii următori și considerăm că este necesară o coordonare între noi toți, atât în ​​privința sancțiunilor, cât și a negocierilor propriu-zise pentru pace. Am observat, de asemenea, semnale pozitive venind dinspre Ucraina”, a mai precizat șefa diplomației de la București. 

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