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MAE: România condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate din Ucraina și în Transnistria

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României condamnă organizarea de către Rusia a alegerilor pentru Duma de Stat în teritoriile ocupate din Ucraina și deschiderea unor secții de votare în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără acordul autorităților de la Chișinău.
MAE: România condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate din Ucraina și în Transnistria
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
18 sept. 2026, 19:46, Politic
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Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse se desfășoară în perioada 18-20 septembrie 2026. Potrivit MAE, Rusia a organizat secții de votare și în regiunea transnistreană, fără consimțământul autorităților constituționale ale Republicii Moldova.

Ministerul român al Afacerilor Externe consideră că organizarea scrutinului în Transnistria încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

„România condamnă organizarea scrutinului de către Federația Rusă în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără consimțământul autorităților de la Chișinău”, transmite MAE.

Potrivit ministerului, demersul Moscovei este în contradicție cu eforturile autorităților de la Chișinău și ale partenerilor internaționali pentru reglementarea politică a problemei transnistrene.

MAE: Încălcare a dreptului internațional

România condamnă, de asemenea, organizarea alegerilor ruse în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei.

MAE afirmă că desfășurarea alegerilor în aceste teritorii reprezintă o încălcare a dreptului internațional și că România respinge orice încercare de a valida, prin procese electorale, consecințele acțiunilor Federației Ruse.

Ministerul precizează că astfel de procese electorale „nu pot produce efecte juridice și nu pot modifica statutul internațional al teritoriilor respective”.

România își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și Republicii Moldova, în cadrul frontierelor recunoscute internațional.

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