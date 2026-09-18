Ucraina denunță „alegerile” Rusiei din teritoriile ocupate: Nu creează nicio bază juridică

Ucraina condamnă organizarea alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei în teritoriile ucrainene ocupate de Moscova, declarând că aceste scrutinuri sunt ilegale și nu pot schimba statutul acestor regiuni, potrivit Ukrinform.

Ministerul ucrainean de Externe susține că votul nu oferă Rusiei nicio bază juridică pentru a-și extinde jurisdicția asupra teritoriului ucrainean.

Rusia organizează, în luna septembrie, alegeri pentru Duma de Stat, inclusiv în teritoriile ocupate din regiunile Donețk, Zaporojie, Herson și Lugansk. Sunt primele alegeri pentru Duma de Stat organizate după declanșarea invaziei rusești.

„În perioada 18-20 septembrie, Rusia va organiza așa-numitele «alegeri» pentru Duma de Stat a Federației Ruse în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Este o farsă regizată de statul ocupant, care nu are nicio legătură cu alegerile democratice și nu creează nicio bază juridică pentru extinderea jurisdicției Rusiei asupra vreunei părți a teritoriului Ucrainei”, a precizat Ministerul de Externe.

Kievul invocă rezoluțiile ONU

Ministerul ucrainean de Externe a spus că, din 2014, singurele rezultate legitime ale voturilor privind teritoriile ocupate ale Ucrainei sunt cele din cadrul Adunării Generale a ONU.

În octombrie 2022, 143 de state membre ale ONU au susținut o rezoluție care reafirma integritatea teritorială a Ucrainei, respingând tentativa Rusiei de a anexa patru regiuni ucrainene.

Rezoluția cerea Rusiei să își retragă trupele din toate teritoriile ucrainene, în limitele frontierelor recunoscute internațional.

Ministerul ucrainean de Externe spune că niciun „vot” organizat de Rusia sub amenințarea armelor nu poate schimba statutul internațional al acestor teritorii.

„Ucraina nu recunoaște nici desfășurarea acestor «alegeri» ilegale, nici rezultatele lor, care sunt nule și neavenite. Facem apel la statele străine, la organizațiile internaționale și la ceilalți subiecți ai dreptului internațional să nu recunoască aceste acțiuni ale Rusiei și să nu le considere o expresie a voinței politice legitime a populației din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei”, se arată în declarația Ministerului ucrainean de Externe.

Ucraina avertizează și asupra participării la aceste alegeri.

„Avertizăm împotriva oricărei participări la această inițiativă ilegală, care ar putea atrage consecințe juridice în jurisdicțiile naționale și internaționale”, a transmis Ministerul de Externe.

Ucraina contestă și legitimitatea Dumei de Stat

Ministerul ucrainean de Externe spune că prezența în Parlamentul rus a unor persoane alese în teritoriile ocupate ale Ucrainei și în zone afectate de Rusia pune și mai mult sub semnul întrebării legitimitatea Dumei de Stat.

„Orice «alegeri» din Rusia modernă nu sunt decât o farsă. După mai bine de un sfert de secol de guvernare a lui Putin, democrația, libertatea de exprimare, pluralismul politic și orice urmă de respect pentru libertățile civile fundamentale lipsesc cu desăvârșire din acea țară”, a transmis Ministerul ucrainean de Externe.

„Îndemnăm comunitatea internațională să numească lucrurile pe nume: așa-numitele «alegeri» pentru Duma de Stat a Rusiei sunt doar un spectacol menit să creeze iluzia unui sprijin public pentru politica agresivă a regimului de la Moscova”, a mai precizat ministerul.

Rusia organizează pentru prima dată alegeri parlamentare în teritoriile ocupate

Rusia va organiza „alegeri” pentru Duma de Stat în perioada 18-20 septembrie.

Acestea vor fi primele alegeri pentru Duma de Stat de la lansarea invaziei rusești la scară largă în Ucraina. Țara vrea, de asemenea, să organizeze aceste „alegeri” în teritoriile temporar ocupate din regiunile Donețk, Zaporojie, Herson și Lugansk.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că, după „alegeri”, Vladimir Putin va declanșa o mobilizare majoră, plănuind să încorporeze între 300.000 și 500.000 de persoane.