Un apartament de doar 115 metri pătrați costă 5 milioane de euro. Are vedere la o zonă celebră

Apartamentul de 5 milioane de euro este în mijlocul Veneției. El se află într-o clădire veche și are vedere către celebrul Canal Grande.

Clădirea are o valoare istorică însă poziționarea perfectă îi crește foarte mult prețul. Practic, prețul ajunge la aproximativ 43.500 de euro pentru un metru pătrat.

Apartamentul a fost renovat sub supravegherea unui arhitect cunoscut.

Apartamentul a fost amenajat astfel încât să pună în valoare înălțimea (tavanul are șapte metri), lumina naturală și priveliștea. Continuarea pe Mediafax Italia.