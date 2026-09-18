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Un apartament de doar 115 metri pătrați costă 5 milioane de euro. Are vedere la o zonă celebră

Un apartament de doar 115 metri pătrați costă 5 milioane de euro. Poziția și nu clădirea ridică prețul atât de mult. Apartamentul are patru balcoane cu vedere la un loc celebru din Italia.
Un apartament de doar 115 metri pătrați costă 5 milioane de euro. Are vedere la o zonă celebră
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
18 sept. 2026, 14:42, Știri externe
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Apartamentul de 5 milioane de euro este în mijlocul Veneției. El se află într-o clădire veche și are vedere către celebrul Canal Grande.

Clădirea are o valoare istorică însă poziționarea perfectă îi crește foarte mult prețul. Practic, prețul ajunge la aproximativ 43.500 de euro pentru un metru pătrat.

Apartamentul a fost renovat sub supravegherea unui arhitect cunoscut.

Apartamentul a fost amenajat astfel încât să pună în valoare înălțimea (tavanul are șapte metri), lumina naturală și priveliștea. Continuarea pe Mediafax Italia.

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