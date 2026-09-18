Descoperirea chinezilor, care ar putea schimba industria petrolului | Noua metodă de rafinare reduce consumul de energie cu 91%

Descoperirea aparține cercetătorilor de la Dalian Institute of Chemical Physics, din nordul Chinei, care au dezvoltat ceea ce numesc „rafinare moleculară”.

În loc să încălzească petrolul până când diferitele sale componente se evaporă și apoi să le condenseze separat, metoda folosește membrane chimice capabile să funcționeze asemenea unor site extrem de precise.

Fiecare membrană este proiectată astfel încât anumite molecule să poată trece prin ea, în timp ce altele sunt reținute.

Diferențele dintre molecule sunt însă extrem de mici: în cazul substanțelor testate de cercetători, diferența de dimensiune dintre unele grupuri de molecule era de aproximativ o sutime de nanometru.

Consumul de energie este redus considerabil

După numeroase ajustări, oamenii de știință au testat sistemul pe un amestec de petrol ușor și dulce care conținea 15 substanțe diferite.

Procesul a reușit să separe amestecul în trei grupuri de produse cu valoare ridicată, cu o rată de recuperare cuprinsă între 85% și 90%, potrivit studiului publicat în National Science Review.

Avantajul major este consumul de energie.

Rafinarea convențională presupune încălzirea, vaporizarea și condensarea repetată a petrolului, procese care necesită cantități uriașe de căldură. În experimentul chinezilor, eliminarea acestor etape a dus la o reducere a consumului energetic de 91%.

Impactul potențial este uriaș

Rafinăriile transformă petrolul brut în combustibili precum benzina și motorina, dar și în materii prime pentru industria materialelor plastice și pentru mii de alte produse. În același timp, rafinarea petrolului reprezintă o sursă importantă de emisii de gaze cu efect de seră: o estimare din 2021 indica aproximativ 1,3 gigatone de CO₂ anual.

Deocamdată, însă, tehnologia există doar la nivel de laborator

Cercetătorii nu pot spune încă dacă membranele vor putea fi produse și utilizate la scară suficient de mare pentru a transforma industria mondială a rafinării.

Dacă acest lucru va fi posibil, metoda ar putea reduce semnificativ atât energia necesară procesării petrolului, cât și costurile și emisiile asociate acesteia.