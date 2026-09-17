Dumitru Chisăliță (AEI): România, țara cu rafinării care importă masiv carburanți. Factura eșecului energetic a ajuns la 2,52 miliarde de euro

România a importat țiței și produse petroliere în valoare de peste 2,5 miliarde de euro mai mare decât cele exportate, iar acest deficit al balanței comeciale nu reprezintă, potrivit lui Dumitru Chisăliță, „doar o oscilație statistică și nici doar despre efectul scumpirii petrolului, ci este rezultatul întâlnirii dintre criza geopolitică internațională și vulnerabilitățile structurale pe care România le-a tolerat ani la rând”.

Conform datelor furnizate de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), transmise anterior de președintele instituției, Daniel Constantin, reporterului Mediafax , deficitul cumulat pentru țiței și produse petroliere rafinate a ajuns, în primele șase luni din 2026, la aproximativ 2,524 miliarde euro, comparativ cu 1,783 miliarde euro în perioada similară din 2025.

Potrivit președintelui AEI, aceasta înseamnă:

o deteriorare de 741,2 milioane euro;

o creștere a deficitului energetic cu 41,6% într-un singur an;

o ieșire medie netă de valută de aproximativ 14 milioane euro în fiecare zi numai pentru aceste două categorii de produse.

Dar cifra agregată ascunde adevărata problemă: deficitul la țiței s-a redus, iar prăbușirea s-a produs la produsele rafinate, respectiv: benzină, motorină, kerosen și alte produse petroliere, arată analiza citată.

Radiografia celor șase luni

„Schimbarea decisivă nu este creșterea deficitului la țiței – acesta chiar s-a redus – ci trecerea României de la un excedent de 380,6 milioane euro la produse rafinate la un deficit de 590,3 milioane euro. Într-un singur an, balanța carburanților s-a întors cu aproape un miliard de euro”, potrivit președintelui AEI.

Mai exact, deteriorarea de 970,9 milioane euro la produsele rafinate reprezintă 131% din deteriorarea totală a celor două categorii energetice. Îmbunătățirea soldului la țiței, de 229,7 milioane euro, a compensat doar parțial această prăbușire.

Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de euro cu care s-a deteriorat soldul energetic total:

produsele rafinate au produs o deteriorare de 131 de euro;

reducerea deficitului la țiței a recuperat 31 de euro.

„Problema nouă este că România a început să importe tot mai mult și produsul finit”

Dumitru Chisăliță consideră că nu lipsa petrolului este problema, ci pierderea capacității de rafinare este știrea.

Potrivit datelor citate, în primele șase luni din 2026, România a importat produse petroliere rafinate de aproximativ 1,62 miliarde euro și a exportat de numai 1,03 miliarde euro.

Exporturile au mai acoperit doar aproximativ 63,6% din importuri. Pentru fiecare 100 de euro plătiți pe carburanții importați, România a recuperat prin export numai 64 de euro.

Aceasta este o schimbare structurală extrem de gravă, consideră Dumitru Chisăliță, care arată că România nu a devenit pur și simplu mai dependentă de petrolul importat, căci era deja dependentă de importurile de țiței, deoarece producția internă este insuficientă și în scădere, respectiv în primul trimestru din 2026, producția internă de țiței a scăzut cu 8,3% față de aceeași perioadă din 2025.

„Problema nouă este că România a început să importe tot mai mult și produsul finit, cu valoare adăugată mai mare. În loc să importe țiței, să-l rafineze în țară, să plătească salarii și taxe în România și să exporte surplusul regional, România importă benzină, motorină și alte produse deja rafinate în Turcia, Arabia Saudită sau în alte state”, explică specialistul.

Astfel, România plătește:

materia primă;

marja rafinăriei străine;

costul transportului;

asigurarea de război;

marja comerciantului internațional;

costurile suplimentare generate de riscul geopolitic;

taxele și marjele din lanțul intern de distribuție.

„România exportă valută și importă inflație”, arată Dumitru Chisăliță, care detaliază și cum a ajuns în această situație o țară în care sunt patru rafinării.

Pe hârtie, România dispune de o capacitate importantă de rafinare:

Petromidia (Rompetrol) – aproximativ 5 milioane tone/an;

Petrobrazi (OMV Petrom)– aproximativ 4,5 milioane tone/an;

Petrotel (Lukoil) – aproximativ 2,4–2,7 milioane tone/an.

Petromidia, cea mai mare din țară, și Vega, operate de Rompetrol, au procesat aproximativ 6,3 milioane de tone de materii prime în 2025, dintre care circa 5,9 milioane de tone la Petromidia, alimentată în principal cu țiței kazah.

Capacitatea nominală nu înseamnă însă capacitate disponibilă. În prima jumătate din 2026, sistemul românesc de rafinare a fost afectat simultan de trei probleme.

Petrotel a rămas în afara circuitului economic

Petrotel, a treia mare rafinărie a României, fusese oprită din octombrie 2025, în contextul sancțiunilor aplicate Lukoil. În aprilie 2026 s-a anunțat posibilitatea repornirii, după obținerea unei derogări, însă indisponibilitatea sa a eliminat temporar o capacitate care putea acoperi aproximativ o cincime din necesarul pieței.

Guvernul a administrat situația ca pe o problemă juridică și diplomatică, dar efectele au fost industriale și comerciale: capacitate de rafinare pierdută, producție internă mai mică, exporturi reduse și importuri de carburanți mai mari.

Oficialii Petrotel – Lukoil, una din entitățile sub umbrela gigantului petrolier aflate sub regimul sancțiunilor internaționale impuse ca urmare a declanșării războiului în Ucraina, au confirmat săptămâna trecută în exclusivitate pentru Mediafax că așteaptă de la autoritățile americane – Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (Office of Foreign Assets Control, „OFAC”) din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite – un răspuns după ce au depus, în luna iulie, o cerere pentru obținerea unei licențe specifice, și nu una generală tranzitorie („wind-down”), așa cum s-a acordat neîntrerupte începând din 22 octombrie și până în prezent, pentru a putea porni rafinăria de la Ploiești.

De amintit că rafinăria Petrotel-Lukoil, intrată în insolvență pe 26 august, la cererea sa, este cea de-a treia cea mai mare rafinărie din țară, care ar avea o cotă, în mod normal, de aproximativ 20% din capacitatea de rafinare a României, și este una dintre cele patru entități deținute de gigantul rus care se află sub supravegherea extinsă a statului român.

Petromidia a intrat în revizie

Petromidia și Vega au fost oprite pentru aproximativ 20 de zile începând cu 24 februarie 2026. Opririle tehnologice sunt normale și necesare, dar devin o vulnerabilitate națională atunci când o altă rafinărie importantă este deja indisponibilă.

„România a ajuns astfel, pentru o perioadă, dependentă în principal de Petrobrazi și de importurile de produse finite. Nu revizia Petromidia este eșecul. Eșecul este absența unei redundanțe funcționale într-un sector strategic”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Statul nu a avut un plan industrial de continuitate

Potrivit președintelui AEI, România are rezerve obligatorii și mecanisme pentru intervenții de urgență, dar acestea nu pot înlocui funcționarea normală a rafinăriilor. Rezervele pot acoperi un șoc temporar; nu pot corecta luni întregi de capacitate de procesare pierdută.

Statul a confundat existența stocurilor cu securitatea energetică. Securitatea înseamnă nu doar să ai combustibil depozitat, ci să poți:

importa și descărca țiței;

transporta materia primă către rafinării;

menține rafinăriile funcționale;

produce carburanții ceruți de piață;

distribui produsele în interiorul țării;

păstra suficiente capacități alternative când o instalație majoră este indisponibilă.

Arabia Saudită și Turcia au câștigat ceea ce România a pierdut

Potrivit datelor ARICE analizate, principalele contribuții negative la balanța României provin din relațiile comerciale cu Arabia Saudită și Turcia, ceea ce, spune specialistul, nu este o anomalie, pentru că și înainte de 2026, Turcia și Arabia Saudită se aflau printre principalii furnizori externi de produse petroliere rafinate ai României.

„Diferența este că în 2026 dependența comercială s-a manifestat într-un moment de prețuri ridicate, transport scump și risc geopolitic extrem. Turcia cumpără țiței, îl rafinează și vinde României produsul finit. Arabia Saudită extrage petrolul, îl rafinează și exportă carburanții cu marjă industrială. România dispune de infrastructură, port, conducte, rafinării, personal calificat și tradiție industrială, dar ajunge să finanțeze rafinarea făcută în alte state. Aceasta este cea mai dură concluzie a datelor ARICE: România nu pierde numai bani. Pierde valoare adăugată, locuri de muncă, venituri fiscale și autonomie strategică”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Cât explică războiul și cât explică slăbiciunea României?

Potrivit analizei citate, tensiunile asociate Iranului și perturbarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz au contribuit evident la creșterea costurilor. Primele de asigurare de război pentru nave au crescut de la aproximativ 0,25% din valoarea navei înaintea conflictului până la niveluri de ordinul a 3%, iar în unele perioade chiar mai mult. Pentru un petrolier de 100 de milioane de dolari, diferența poate însemna milioane de dolari pentru o singură traversare.

„Riscurile din Hormuz au afectat direct fluxurile din Arabia Saudită și din Golf. Ruta alternativă prin Marea Roșie a fost, la rândul său, afectată de amenințările din zona Bab el-Mandeb. Toate aceste costuri se regăsesc în prețul produsului adus în România. Dar geopolitica nu poate fi folosită drept alibi pentru întreaga deteriorare. Dacă majorarea prețurilor internaționale ar fi fost singura explicație, ar fi trebuit să vedem o deteriorare comparabilă și la țiței. Or, deficitul la țiței s-a redus cu 229,7 milioane euro. Prăbușirea s-a produs tocmai la produsele rafinate”, explică Dumitru Chiăliță.

Astfel, spune specialistul, aceasta sugerează că deteriorarea nu este numai un efect de preț, ci și unul de:

reducere a producției interne;

diminuare a exporturilor;

creștere a necesarului de import;

indisponibilitate a unor capacități de rafinare;

modificare nefavorabilă a mixului comercial.

„O problemă industrială, nu doar una conjuncturală”

„Pentru separarea exactă a efectului de preț de efectul de volum sunt necesare cantitățile fizice importate și exportate. Datele valorice prezentate nu permit singure această descompunere. Dar trecerea de la excedent la deficit, simultan cu oprirea unor capacități importante, indică fără echivoc o problemă industrială, nu doar una conjuncturală”, spune Dumitru Chisăliță.

Specialistul consideră că factura reală va fi plătită de populație și economie: Deficitul de 590,3 milioane euro la produsele rafinate nu rămâne într-un tabel al comerțului exterior. El se transmite în:

prețurile benzinei și motorinei;

costurile transportatorilor;

tarifele de distribuție;

prețurile alimentelor;

costurile agriculturii;

cheltuielile industriei și construcțiilor;

inflație;

presiune asupra cursului de schimb;

scăderea competitivității exporturilor românești.

„Motorina este un cost transversal. Intră în prețul fiecărui produs transportat, al fiecărui hectar lucrat și al fiecărei lucrări de infrastructură. Când România importă motorină scumpă, nu importă doar combustibil. Importă o creștere de cost care se distribuie în întreaga economie. Dacă ritmul contabil din primul semestru s-ar repeta – fără ca aceasta să fie o prognoză –, deficitul anual al celor două categorii ar putea depăși 5 miliarde euro. Într-un an cu tensiuni bugetare, inflație și costuri mari de finanțare, asemenea sume nu mai sunt marginale”, consideră președintele AEI.

Ce trebuia și ce trebuie făcut

Concluzia lui Dumitru Chisăliță este că România are nevoie de un plan național de securitate a rafinării, nu doar de măsuri reactive la pompă.

Potrivit specialistului, prioritățile sunt clare:

Clarificarea definitivă a situației Petrotel. O rafinărie strategică nu poate rămâne luni întregi suspendată între sancțiuni, derogări, administrare specială și negocieri politice.

Stabilirea unei capacități minime funcționale de rafinare. Statul trebuie să trateze capacitatea efectiv disponibilă, nu capacitatea nominală, drept indicator de securitate națională.

Coordonarea reviziilor rafinăriilor. Opririle planificate trebuie analizate la nivel de sistem, astfel încât două capacități majore să nu lipsească simultan în perioade de risc.

Rezerve distincte de țiței și produse finite. Stocurile trebuie dimensionate pe tipuri de produse – benzină, motorină, kerosen – și pe scenarii reale de indisponibilitate.

Transparență lunară. Ministerul Energiei trebuie să publice producția rafinăriilor, gradul de utilizare, importurile și exporturile fizice, stocurile și acoperirea consumului.

Diversificarea rutelor și furnizorilor. România nu poate muta dependența de la Rusia către două sau trei surse expuse acelorași coridoare geopolitice.

Politică industrială, nu doar politică fiscală. Statul trebuie să urmărească valoarea adăugată creată în România, investițiile în modernizare și menținerea capacităților strategice.

„România a redus cu 229,7 milioane euro deficitul la materia primă și, simultan, și-a deteriorat cu 970,9 milioane euro poziția la produsul finit. Aceasta este definiția unei economii care coboară pe lanțul valoric. Importăm mai puțină valoare brută, dar importăm mai multă valoare procesată. Alții rafinează, alții încasează marja industrială, alții păstrează locurile de muncă și veniturile fiscale. România primește factura”, spune președintele AEI.

„În numai un an, țara a trecut de la exportator net la importator net de produse petroliere rafinate. Aceasta nu este o simplă deteriorare a balanței comerciale. Este un avertisment privind pierderea securității energetice. O țară care deține rafinării, porturi petroliere, conducte și experiență industrială, dar ajunge să importe masiv benzină și motorină, nu este victima geografiei. Este victima lipsei de strategie”, a conchis Dumitru Chisăliță.