Prima pagină » Economic » Autostrăzi și aeroporturi închise fără știrea Ministerului Transporturilor. Se schimbă regulile

Autostrăzi și aeroporturi închise fără știrea Ministerului Transporturilor. Se schimbă regulile

Autostrăzi, aeroporturi, căi ferate și porturi pot fi închise în prezent fără ca Ministerul Transporturilor să aibă un mecanism prin care să intervină asupra calendarului și modului în care este suspendată activitatea. Ministerul vrea să schimbe situația. Un proiect de ordin aflat în consultare publică prevede notificarea cu cel puțin 30 de zile înainte și acordul ministerului pentru indisponibilizările semnificative planificate.
Autostrăzi și aeroporturi închise fără știrea Ministerului Transporturilor. Se schimbă regulile
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAXFOTO
Cosmin Pirv
17 sept. 2026, 15:31, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Proiectul se aplică infrastructurii rutiere, feroviare, aeroportuare, portuare și căilor navigabile de interes național aflate în concesiune.

Potrivit proiectului, concesionarul trebuie să notifice Ministerul Transporturilor cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a unei indisponibilizări semnificative planificate. Notificarea trebuie să fie însoțită de documentația tehnică și justificativă necesară.

Ministerul va avea la dispoziție 10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete pentru a-și exprima acordul. Acesta va viza exclusiv calendarul, etapizarea și măsurile prin care este asigurată continuitatea serviciului public, precum și consecințele indisponibilizării.

Proiectul prevede că acordul însoțit de condiții și refuzul motivat sunt acte administrative și pot fi contestate în condițiile Legii contenciosului administrativ.

Procedura nu se va aplica însă în același mod situațiilor de pericol iminent. În astfel de cazuri, concesionarul poate interveni fără acordul prealabil al ministerului, cu obligația de a-l notifica ulterior.

„Nu sunt ale companiilor care le administrează”

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a explicat că inițiativa vine după situații în care ministerul nu a avut un instrument pentru a interveni asupra modului în care administratorii au decis închiderea unor infrastructuri.

Cosma a dat ca exemple închiderea temporară a pistei Aeroportului Internațional Timișoara și situația de pe autostrada A10 Sebeș-Turda, unde traficul a fost mutat pe aproximativ 20 de kilometri de drum național, prin localități.

„Asta e problema: Ministerul Transporturilor nu avea niciun instrument prin care să spună mai mult decât «vă rugăm». Pistele, autostrăzile, căile ferate, danele și ecluzele nu sunt ale companiilor care le administrează. Sunt ale statului român și sunt construite din banii românilor, a transmis secretarul de stat.

Potrivit proiectului, procedura nu înlocuiește atribuțiile celorlalte autorități competente. Sunt menționate explicit Poliția Rutieră, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, autoritățile responsabile de siguranța și securitatea feroviară și navală.

De asemenea, proiectul precizează că acordul Ministerului Transporturilor nu privește necesitatea tehnică a lucrării sau cerințele de siguranță, ci calendarul, etapizarea și măsurile pentru menținerea continuității serviciului public.

Proiectul de ordin se află în consultare publică, iar observațiile și propunerile pot fi transmise ministerului în cadrul procedurii de transparență decizională.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Un nou brand auto a intrat în România: SUV cu 7 locuri, la un preț surprinzător
GSP.ro
Marine Le Pen avertizează: „Fie NATO intră în acest război și va fi Al Treilea Război Mondial, fie vom asista la un război de o sută de ani”
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Un val de aer polar va lovi România! Temperaturile scad cu până la 15 grade. În anumite zone va ninge!
CSID
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia