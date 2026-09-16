Modificări într-o zonă periculoasă de pe DN1. Ce soluție pregătește Ministerul Transporturilor

Este vorba despre intersecția DN1 Cluj-Turda cu DJ103M, principala cale de acces către Vâlcele. Potrivit lui Horațiu Cosma, traficul pe DN1 a crescut în ultimele luni după deschiderea DEx4 Tureni, iar situația din zona intersecției s-a agravat.

Șoferii care vin dinspre Turda și vor să intre în Vâlcele trebuie să vireze la stânga și să traverseze benzile de circulație de pe sensul opus. În zonă, limita de viteză este de 70 km/h.

„Am primit numeroase petiții de la oamenii din Vâlcele, care ne-au spus că se tem pentru viața lor și a familiilor lor. Unii ne-au povestit că au fost la un pas de a fi loviți în acel punct negru. În această zonă au avut loc, din păcate, și accidente grave, inclusiv cu victime”, a transmis secretarul de stat.

Prima intervenție, care poate fi realizată pe infrastructura existentă, prevede transformarea uneia dintre benzile DN1 într-o bandă de stocare pentru vehiculele care virează la stânga, atât de pe DN1 spre DJ103M, cât și dinspre drumul județean spre DN1, pe direcția Turda.

Astfel, mașinile care așteaptă pentru efectuarea virajului nu vor mai fi expuse direct traficului de pe banda a doua, iar traversarea sensului opus se va face printr-o singură bandă.

În același timp, în zonă urmează să fie îmbunătățită semnalizarea rutieră și să fie instalate limitatoare de viteză, pentru reducerea vitezei și creșterea atenției șoferilor.

„Este o soluție de primă etapă, pe care o putem pune în teren rapid”, a transmis Horațiu Cosma.

În paralel, Ministerul Transporturilor discută cu autoritățile locale pentru identificarea terenurilor necesare unei soluții definitive. Printre variante se află amenajarea unui sens giratoriu sau o altă configurație a intersecției.

Secretarul de stat susține că intervenția provizorie este necesară pentru reducerea riscului de accidente până la realizarea unei soluții definitive.