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Un cercetător român de la Stanford, în spatele unui experiment fără precedent: țesut cerebral uman, transplantat în șoareci

Un cercetător român de la Universitatea Stanford se află în spatele unui experiment care ar putea deschide o nouă cale pentru studierea bolilor neurologice și psihiatrice. Echipa condusă de Sergiu Pașca a transplantat țesut cerebral uman cultivat în laborator la șoareci modificați genetic, iar celulele umane au format conexiuni funcționale cu sistemul nervos al animalelor.
Un cercetător român de la Stanford, în spatele unui experiment fără precedent: țesut cerebral uman, transplantat în șoareci
Foto: pixabay.com
Cosmin Pirv
16 sept. 2026, 21:42, Life-Inedit
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Potrivit Reuters, care citează studiul publicat în revista Nature, cercetătorii au creat șoareci cărora le lipsea o mare parte a propriului cortex cerebral, astfel încât țesutul uman transplantat să aibă spațiu pentru a se dezvolta.

Țesutul a fost obținut sub forma unor organoide corticale, structuri tridimensionale dezvoltate în laborator, concepute să reproducă tipurile cheie de celule și caracteristicile de dezvoltare ale cortexului cerebral uman. După transplant, acestea au generat o mare diversitate de tipuri de celule corticale și au stabilit conexiuni funcționale în întregul sistem nervos al șoarecelui.

Experimentul le oferă cercetătorilor posibilitatea de a observa în interiorul unui organism viu modul în care se dezvoltă neuronii umani și cum reacționează aceștia la diferite condiții.

Cercetătorii consideră experimentul un progres important pentru studierea dezvoltării creierului uman, care ar putea accelera cercetarea privind cauzele și mecanismele unor tulburări devastatoare, precum autismul profund, epilepsia, paralizia cerebrală și schizofrenia.

Sergiu Pașca este profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Stanford.

El spune că denumiri precum „șoareci umanizați”, „șoareci cu creier uman” sau „mini-creiere” nu reflectă cu exactitate cercetarea.

„Aceste animale păstrează sistemul nervos al șoarecelui, dar conțin un volum mai mare de țesut cortical uman care se dezvoltă, se integrează și formează conexiuni în cadrul acestuia”, a spus Pașca.

Studiul reprezintă o continuare a cercetărilor echipei lui Pașca privind organoidele cerebrale. În 2022, cercetătorii de la Stanford au demonstrat că țesut cerebral uman cultivat în laborator poate fi integrat în creierul unor șobolani.

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