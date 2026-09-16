Prima pagină » Life-Inedit » Pericol ascuns în cremele pentru albirea pielii. Produse cu mercur, găsite la vânzare pe marile platforme online

Pericol ascuns în cremele pentru albirea pielii. Produse cu mercur, găsite la vânzare pe marile platforme online

Peste 20 de produse pentru albirea pielii aflate pe liste de produse interzise și despre care autoritățile au avertizat că pot conține mercur au fost identificate la vânzare pe marketplace-uri operate de Amazon, Temu și TikTok Shop, potrivit unei analize Reuters.
Pericol ascuns în cremele pentru albirea pielii. Produse cu mercur, găsite la vânzare pe marile platforme online
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
16 sept. 2026, 12:12, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Situația persistă la mai bine de un deceniu după adoptarea unei convenții internaționale pentru limitarea produselor cu mercur.

Mercurul nu era menționat printre ingrediente

Produsele au fost identificate pe platformele americane ale celor trei companii, dar și pe marketplace-urile Amazon din Franța, India, Emiratele Arabe Unite și Belgia.

Niciunul dintre produsele analizate nu menționa mercurul în lista ingredientelor. Reuters precizează că nu a verificat independent prezența substanței în produsele găsite la vânzare, acestea fiind însă incluse anterior pe liste de produse interzise sau semnalate de autorități.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că expunerea la mercur poate afecta rinichii, creierul și sistemul nervos. OMS afirmă că nu este cunoscut un nivel sigur de expunere la această substanță.

Produsele reapar sub alte denumiri

Una dintre dificultățile autorităților este modul în care unii comercianți încearcă să evite sistemele de control. Produse eliminate de pe platforme pot reapărea rapid sub alte denumiri sau prin intermediul altor vânzători.

Într-un caz identificat în India, o cremă semnalată de autoritățile americane fusese listată sub o altă denumire, iar numele real al produsului fusese estompat în fotografie.

Amazon, Temu și TikTok au transmis că interzic comercializarea produselor respective și că iau măsuri pentru eliminarea ofertelor și sancționarea vânzătorilor care încalcă regulile.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
G4Media
„M-am trezit cu lacrimi în ochi...” » Momente emoționante pe stadionul de 100 de milioane de euro! „Capsula timpului” a fost îngropată la Pitești
GSP.ro
Cristian Tudor Popescu, tranșant despre protestul oierilor: Nu a fost atât de apolitic pe cât a vrut să pară/De ce aveai nevoie de bâte?
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Dan Dungaciu refuză să vină la proces și să fie audiat pentru abuz în serviciu. Avocatul „numărului 2” din AUR: „N-a avut intenția de a încălca legea”
Libertatea
Fiul Mădălinei Apostol, declarații cutremurătoare despre decesul mamei sale: „Ea nu a vrut să facă ce a făcut”
CSID
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia