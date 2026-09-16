Pericol ascuns în cremele pentru albirea pielii. Produse cu mercur, găsite la vânzare pe marile platforme online

Situația persistă la mai bine de un deceniu după adoptarea unei convenții internaționale pentru limitarea produselor cu mercur.

Mercurul nu era menționat printre ingrediente

Produsele au fost identificate pe platformele americane ale celor trei companii, dar și pe marketplace-urile Amazon din Franța, India, Emiratele Arabe Unite și Belgia.

Niciunul dintre produsele analizate nu menționa mercurul în lista ingredientelor. Reuters precizează că nu a verificat independent prezența substanței în produsele găsite la vânzare, acestea fiind însă incluse anterior pe liste de produse interzise sau semnalate de autorități.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că expunerea la mercur poate afecta rinichii, creierul și sistemul nervos. OMS afirmă că nu este cunoscut un nivel sigur de expunere la această substanță.

Produsele reapar sub alte denumiri

Una dintre dificultățile autorităților este modul în care unii comercianți încearcă să evite sistemele de control. Produse eliminate de pe platforme pot reapărea rapid sub alte denumiri sau prin intermediul altor vânzători.

Într-un caz identificat în India, o cremă semnalată de autoritățile americane fusese listată sub o altă denumire, iar numele real al produsului fusese estompat în fotografie.

Amazon, Temu și TikTok au transmis că interzic comercializarea produselor respective și că iau măsuri pentru eliminarea ofertelor și sancționarea vânzătorilor care încalcă regulile.