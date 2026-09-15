Ce promit și ce pot livra produsele anticelulitice: granița dintre marketing și dermatologie (P)

Diferența dintre ce poate face un produs cosmetic și ceea ce sugerează uneori publicitatea începe cu anatomia.

Ce se întâmplă sub piele și ce arată studiile

Una dintre explicațiile anatomice importante pentru aspectul de „coajă de portocală” este organizarea diferită a țesutului conjunctiv și a compartimentelor de grăsime subcutanată. La femei, arhitectura septurilor fibroase favorizează mai ușor apariția denivelărilor vizibile. Fenomenul este însă considerat multifactorial, iar mecanismele exacte nu sunt încă explicate complet.

Asta contează fiindcă un produs aplicat la suprafața pielii nu poate reorganiza pur și simplu structurile profunde care contribuie la apariția celulitei.

În 2015, o revizuire sistematică publicată în American Journal of Clinical Dermatology a analizat 67 de studii despre diferite tratamente pentru celulită. Doar 19 dintre ele erau randomizate și placebo-controlate, iar autorii au identificat numeroase probleme metodologice în literatura existentă. Cele mai promițătoare dovezi din acel moment priveau terapia cu unde acustice și un anumit laser minim invaziv, nu cremele aplicate acasă.

O trecere în revistă publicată în 2023 în Aesthetic Surgery Journal Open Forum arată un tablou ceva mai nuanțat. Există studii mici în care anumite formule topice, inclusiv unele cu cafeină sau retinoizi, au produs îmbunătățiri ale aspectului celulitei. Autorii subliniază însă că rezultatele tratamentelor sunt variabile, iar ameliorările sunt frecvent de scurtă durată.

Acesta este punctul în care formularea contează.

Un produs cosmetic poate hidrata pielea, îi poate îmbunătăți temporar textura sau poate crea un aspect mai neted. Unele formule pot produce o ameliorare modestă a aspectului celulitei. Asta este foarte diferit de afirmația că produsul „elimină celulita” sau schimbă structura țesutului adipos.

Promisiunea de pe ambalaj are reguli

În Uniunea Europeană, afirmațiile utilizate pentru produsele cosmetice trebuie să fie susținute de dovezi adecvate și verificabile. Regulamentul 655/2013 spune inclusiv că performanța prezentată nu trebuie să depășească dovezile existente și că proprietățile unui ingredient nu pot fi transferate automat produsului finit fără justificare.

Pentru cumpărător, diferența dintre două formule poate fi urmărită mai util în lista ingredientelor și în tipul produsului decât în adjectivele de pe partea din față a ambalajului. În categoria de produse anticelulitice din magazinele de specialitate există creme, geluri, uleiuri și produse destinate masajului, cu formule și moduri de utilizare diferite.

Masajul este relevant și el, mai ales pentru aspectul temporar al pielii. O piele hidratată și masată poate părea mai netedă imediat după aplicare, fără ca asta să însemne că structura care produce celulita s-a modificat.

Există și o problemă de măsurare. Unele studii folosesc fotografii, evaluări făcute de participanți sau circumferința coapsei. Altele folosesc scale dedicate severității celulitei. Rezultatele nu pot fi puse automat în aceeași categorie.

Ce înseamnă o așteptare realistă

Pentru produsele topice, ținta rezonabilă este o posibilă îmbunătățire modestă a texturii și aspectului pielii, dependentă de formulă și de utilizare. Rezultatul nu este echivalent cu dispariția celulitei și, atunci când apare, poate necesita aplicare regulată pentru a fi menținut.

Procedurile efectuate în cabinet intră într-o discuție separată. Unele tehnologii au rezultate mai bine documentate decât produsele topice, dar nici aici literatura nu susține ideea unei soluții universale și definitive.

Celulita poate fi vizibilă pe corpul unei persoane sportive, slabe și perfect sănătoase. Aspectul acesta este banal biologic. Piața din jurul lui este cea care l-a transformat într-o problemă ce pare să ceară permanent o soluție.