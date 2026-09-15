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Quentin Tarantino lansează un nou roman inspirat din universul „Once Upon a Time… in Hollywood”

Quentin Tarantino își continuă activitatea literară după ce s-a retras, cel puțin deocamdată, din regia de film, urmând să publice în decembrie un nou roman inspirat din universul filmului „Once Upon a Time... in Hollywood”.
Quentin Tarantino lansează un nou roman inspirat din universul „Once Upon a Time... in Hollywood”
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
15 sept. 2026, 15:00, Știrile zilei
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Volumul, intitulat „The Adventures of Cliff Booth”, va fi publicat pe 8 decembrie de editura Harper, parte a grupului HarperCollins, potrivit Associated Press. Cartea reprezintă a doua adaptare literară semnată de Tarantino, după romanul „Once Upon a Time… in Hollywood”.

Noul volum este versiunea literară a poveștii din filmul „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, regizat de David Fincher după un scenariu scris de Tarantino. Brad Pitt își reia rolul fostului cascador devenit personaj central al poveștii. Filmul este anunțat să fie lansat în noiembrie 2026.

Potrivit editurii Harper, romanul oferă propria viziune creativă a lui Tarantino asupra acestei povești, transpusă în formă literară.

„Abia aștept ca publicul să vadă și să citească aventurile lui Cliff Booth”, a declarat Tarantino într-un comunicat transmis marți de Harper.

„The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” marchează colaborarea dintre doi dintre cei mai cunoscuți regizori americani, Tarantino și Fincher, în timp ce Brad Pitt revine la personajul pe care l-a interpretat în filmul din 2019.

Tarantino, recompensat cu Oscar pentru scenariul filmului „Pulp Fiction”, este cunoscut și pentru producții precum „Reservoir Dogs” și „Inglourious Basterds”. „Once Upon a Time… in Hollywood”, lansat în 2019, rămâne până în prezent ultimul său lungmetraj regizat.

În ultimii ani, cineastul s-a concentrat tot mai mult asupra scrisului. Pe lângă cele două romane inspirate din filmele sale, Tarantino a publicat și „Cinema Speculation”, o carte de critică și autobiografie dedicată cinematografiei.

Noul film cu Cliff Booth este unul dintre proiectele importante ale lui David Fincher, regizor cunoscut pentru filme precum „Se7en”, „Fight Club”, „Gone Girl” și „The Social Network”.

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