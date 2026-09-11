Cum va fi citit ADN-ul românilor | Cea mai mare capacitate de secvențiere genomică e dezvoltată în România prin proiectul ROGEN

Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică (ICDG) își extinde infrastructura de secvențiere genomică prin proiectul ROGEN, prin integrarea platformei PromethION 48, dezvoltată de Oxford Nanopore Technologies.

Noua tehnologie, bazată pe secvențierea cu citiri lungi (long-read sequencing), contribuie la dezvoltarea celei mai mari capacități de secvențiere genomică din România.

Noua structură presupune și dezvoltarea de competențe noi a echipei de cercetare

Platforma permite analizarea unor fragmente foarte lungi de ADN, oferind cercetătorilor acces la informații dificil de obținut prin metodele tradiționale de secvențiere cu citiri scurte.

Tehnologia long-read poate fi deosebit de utilă pentru investigarea regiunilor genomice complexe sau repetitive și pentru identificarea anumitor variante structurale.

Investiția în noua infrastructură este însoțită de dezvoltarea competențelor echipei de cercetare. Reprezentanții ICDG au participat recent, la Oxford, în Marea Britanie, la un program specializat de instruire dedicat tehnologiei Oxford Nanopore.

Spre o infrastructură genomică națională performantă

În cadrul programului au fost analizate inclusiv soluții pentru automatizarea protocoalelor de pregătire a librăriilor, optimizarea fluxurilor de lucru din laborator și eficientizarea proceselor de secvențiere la scară largă.

Potrivit ICDG, combinarea tehnologiilor avansate cu automatizarea proceselor și formarea specialiștilor reprezintă un pas important în dezvoltarea unei infrastructuri genomice naționale performante.

ROGEN urmărește construirea Genomului Național de Referință

Investițiile realizate prin ROGEN susțin unul dintre obiectivele majore ale proiectului: construirea Genomului Național de Referință al României.

Proiectul urmărește, de asemenea, consolidarea capacității naționale pentru cercetare genomică avansată și dezvoltarea medicinei de precizie.

Românii adulți care doresc să participe la cel mai mare studiu de cercetare genomică din România se pot preînscrie online, prin formularul pus la dispoziție de proiect.

ROGEN este un program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Sănătate.