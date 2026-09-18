Cel puțin 16 persoane au murit în urma unui atac cu bombă la o moschee din Pakistan

Unul dintre atacatori ar fi fost ucis, a declarat un ofițer, iar o operațiune de salvare este în curs de desfășurare, conform BBC.
Atentatul a avut loc la o moschee din apropierea unei clădiri care găzduiește birourile poliției în nord-vestul Pakistanului.
Atacul a avut loc în contextul unei intensificări a violențelor în regiune, forțele de securitate având ca țintă militanții, notează AP.
Alte 56 de persoane sunt rănite, au declarat polițiștii și reprezentanții serviciilor de salvare.
Atentatul cu bombă a avut loc în Kohat, un district din provincia Khyber Pakhtunkhwa, la granița cu Afganistanul. Un atacator a intrat aparent cu un vehicul încărcat cu explozibili în moschee, a declarat Zulfiqar Hameed, șeful poliției provinciale.
Oficialii spitalului au confirmat că printre morți se numără cinci ofițeri de poliție și 10 civili, a declarat Bilal Faizi, un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor de salvare. Majoritatea răniților erau credincioși, a spus el. Unii se aflau în stare critică.
Cel puțin doi bărbați înarmați au încercat să intre în incinta poliției și au făcut schimb de focuri cu ofițerii, a declarat poliția.
Fotografiile de la fața locului au arătat că zidul exterior al sediului poliției se prăbușise, iar moscheea era grav avariată. Martorii și locuitorii au spus că explozia s-a auzit de la distanță, urmată de focuri de armă.
Prim-ministrul Shehbaz Sharif a condamnat atacul și și-a exprimat regretul pentru victime. El a cerut autorităților să accelereze operațiunile de salvare, potrivit Associated Press.