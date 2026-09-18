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Cel puțin șase elevi au fost uciși iar alți 17 răniți în urma unui atac armat la o școală din Filipine

Cel puțin șase elevi au fost uciși și alți 17 au fost răniți în urma unui atact armat provocat vineri în școala din Banga, Cotabato de Sud, din sudul Filipinelor.
Cel puțin șase elevi au fost uciși iar alți 17 răniți în urma unui atac armat la o școală din Filipine
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
18 sept. 2026, 12:12, Știri externe
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Cel puțin șase elevi au fost uciși și alți 17 răniți vineri, când un bărbat înarmat a deschis focul la Liceul Național Banga din provincia Cotabato de Sud, în sudul Filipinelor, potrivit presei locale.

Presupusul atacator, despre care se crede că este un elev, se numără printre decedați, potrivit Departamentului pentru Bunăstare Socială și Dezvoltare al țării.

Împușcăturile au izbucnit la școala din orașul Banga, determinând suspendarea imediată a cursurilor la toate nivelurile din municipalitate, a declarat Biroul Municipal pentru Reducerea și Managementul Riscurilor de Dezastre din Banga. Presupusul atacator a murit în timpul incidentului.

Departamentul Educației a declarat că este „profund îngrijorat” de violențe și că se coordonează cu oficialii școlilor, autoritățile locale și agențiile de aplicare a legii pentru a stabili circumstanțele.

„Prioritatea noastră imediată este siguranța și bunăstarea elevilor, profesorilor și personalului școlar”, a declarat departamentul. A adăugat că vor fi puse la dispoziția celor afectați prim ajutor psihologic și sprijin pentru sănătate mintală.

Oficialii au îndemnat publicul să se abțină de la difuzarea de informații neverificate în timp ce autoritățile investighează cauzele în care s-a produs atacul armat.

Atacul de vineri a avut loc la exact o lună după un atac armat la Universitatea Ateneo de Zamboanga din sudul Filipinelor. Atunci au murit doi studenți, inclusiv atacatorul, pe 18 august. Autoritățile nu au dezvăluit un posibil motiv pentru cel mai recent incident.

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