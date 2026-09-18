Fifor, atac în rafală: „Am trăit 10 ani cu Băsescu. Cei mai cumpliți ani pentru țara asta”. „Nea Ilie ne-a fezandat”

„Cum vreodată să merg la vot și să dau țara asta pe mâna unui bizar ca Siegfried Mureșan? Când ai pedigree-ul lui, te gândești cum să aperi țara de el. În niciun caz cum să i-o dai pe tavă.

Am trăit momentul Cioloș, plus toate nenorocirile generate de el. Un român adevărat.

Am trăit cei 10 ani cu alt român adevărat. Klaus. Iohannis.

Mai rău… am trăit 10 ani cu Băsescu. Cei mai cumpliți ani pentru țara asta. Anii când s-a construit „sistemul”.

Apoi, când credeam că nu se poate mai rău, am trăit un an de zodie Bolojan.

Și mă întreb serios: sunt masochist? Sunt chiar bolnav la cap? Cum să mă duc acum să votez chintesența, produsul de top a tot ce am înșirat mai sus?

Mai transparent decât să ni se servească pe tavă, de la Bruxelles, această propunere absolut grețoasă ce poate fi? Să vină Mureșan, Siegfried, mă scuzați, și să spună cu gura lui, în piața publică: da, sunt omul oricui altcuiva decât al României?

Fifor, despre Băsescu, Bolojan și Mureșan: „Abia acum ar veni adevăratul vătaf”

Pentru că asta este, pentru mine, Siegfried. Produsul standard al unui model politic care pare construit pentru interesele altora înaintea intereselor României.

Mai transparent decât CV-ul lui ce vreți să fie? Chiar ne-am pierdut mințile? De tot?

Combinația Mureșan–Fritz–Bolojan nu vă spune chiar nimic? Nu ne-am săturat să ne facă alții agenda? Să ne învețe cum să fim europeni, progresiști, stat de drept? Să ne învețe să fim „civilizați”? Să ne livreze valori la cheie? Pentru care să fim chiar recunoscători că ni s-au livrat?

Pe preț de nimic, nu? Ce mare lucru 16 miliarde la SAFE, bani împrumutați, de pildă?

Să ne mirăm că ni se livrează Siegfried? Păi cineva trebuie să fie sigur că banii sunt cheltuiți întocmai și la timp. Nu ca prim-ministru ar veni. Ci ca vechil.

Nu sunteți familiarizați cu termenul? E doar un arhaism? Votați-l pe Siegfried și veți fi updatați. Na, și un neologism.

„Nea Ilie ne-a fezandat”. Fifor lansează un atac dur după nominalizarea lui Mureșan

Doar că updatarea se va face pe spinarea românilor, și așa puși la pământ de Ilie Sărăcie.

Cumva, nea Ilie ne-a fezandat.

Abia acum ar veni adevăratul vătaf.

Siegfried. El însuși.

Noroc că încă mai suntem, sper, suficienți oameni întregi la cap în țara asta. Cât să nu dăm cu mâna noastră țara asta celor despre care credem că nu au nicio legătură cu ea și cu binele românilor.

Și, ca să fie foarte limpede: sunt un pro-european convins. Un susținător militant al României ca membră a Uniunii Europene și a NATO. Un social-democrat care crede profund în valorile europene și care a fost educat în spiritul respectării legilor și valorilor acestei țări. Un om care crede cu tărie că nimic nu este mai presus de România.

Nu sunt nici extremist, nici xenofob, nici rasist, nici legionar. Sunt doar român. Patriot. Așa cum cred că sunt cei mai mulți dintre români.

Și tocmai pentru că încă mai cred în șansa acestei țări de a sta demnă în rândul tuturor celorlalte țări europene, nu aș vota ca România să fie dată pe tavă acestui individ, despre care cred că nu are nimic de-a face cu agenda reală a României și cu binele românilor”, este mesajul postat de Mihai Fifor.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea joi că le va propune social-democraților să nu voteze numirea lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru.