Alegeri în Război: Rușii încep să voteze în scrutinul controlat de Kremlin

Acestea vor fi primele alegeri parlamentare din Rusia de când Moscova a trimis trupe în Ucraina în februarie 2022. De atunci, conflictul a provocat moartea a sute de mii de oameni, potrivit AFP, citată de RNZ.
Doar partidele care îl susțin pe Putin și campania militară prelungită a Kremlinului au fost înregistrate pentru a participa la alegeri. Moscova a organizat, de asemenea, votul și în teritoriile ocupate din Ucraina.
Deși puțini oameni din Rusia se îndoiesc că partidul „Rusia Unită” al lui Putin va obține din nou o victorie ușoară, scrutinul reprezintă o oportunitate pentru Kremlin de a evalua sprijinul public pentru războiul din Ucraina, ale cărui efecte s-au resimțit mai puternic ca niciodată în acest an.
Votul pentru reînnoirea celor 450 de locuri din Duma, camera inferioară a parlamentului rus, se va desfășura până duminică, la ora 20:00, ora României.
Peninsula Kamchatka și Chukotka – situate pe coasta Pacificului – sunt primele dintre cele 11 fusuri orare ale Rusiei în care a început votul.
Putin a devenit președintele Rusiei încă din Ajunul Anului Nou din 1999, când a preluat guvernarea ca interimat după demisia lui Boris Elţîn. Partidul său, „Rusia Unită”, domină scena politică rusă de la începutul anilor 2000.
Moscova a interzis criticile la adresa Invaziei din Ucraina, iar alegerile rusești, strict controlate de Kremlin, nu aduc prea multe surprize.
„Rusia Unită” se confruntă doar cu partide care susțin majoritatea politicilor lui Putin și războiul din Ucraina: Partidul Comunist, partidul naționalist LDPR, „Rusia Justă” și „Oameni Noi”.
Partidul „Yabloko”, care a cerut încetarea luptelor, a fost exclus din cursa electorală cu puțin timp înainte de scrutin. Una dintre figurile sale principale, Lev Shlosberg, a fost încarcerat pentru că a criticat războiul.
Apostol, un moscovit în vârstă de 20 de ani, a declarat pentru AFP că „nu vede rostul” să voteze pentru altcineva în afară de Rusia Unită, deoarece aceștia „vor câștiga oricum”.
Tatiana Stanovaya, o expertă politică rusă stabilită în Franța, a afirmat că lui Putin îi place să-și „compare situația politică” cu cea din țările europene.
„Astfel, el poate spune întotdeauna: «Uitați, am avut alegeri. Beneficiez de un sprijin atât de semnificativ din partea rușilor»”, a declarat ea pentru AFP.
„Așadar, pentru el este foarte important din punct de vedere personal, emoțional și politic”, a adăugat ea.
Înaintea scrutinului, liderul în vârstă de 73 de ani i-a îndemnat pe ruși să voteze pentru a le arăta trupelor că „în spatele luptătorilor noștri stau milioane de oameni” și pentru a da un „răspuns comun celor care vor să slăbească Rusia”.
Războiul a rupt legăturile Moscovei cu Occidentul, care a impus Rusiei sancțiuni economice masive.