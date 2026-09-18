Alegeri în Război: Rușii încep să voteze în scrutinul controlat de Kremlin

Acestea vor fi primele alegeri parlamentare din Rusia de când Moscova a trimis trupe în Ucraina în februarie 2022. De atunci, conflictul a provocat moartea a sute de mii de oameni, potrivit AFP, citată de RNZ.

Doar partidele care îl susțin pe Putin și campania militară prelungită a Kremlinului au fost înregistrate pentru a participa la alegeri. Moscova a organizat, de asemenea, votul și în teritoriile ocupate din Ucraina.

Deși puțini oameni din Rusia se îndoiesc că partidul „Rusia Unită” al lui Putin va obține din nou o victorie ușoară, scrutinul reprezintă o oportunitate pentru Kremlin de a evalua sprijinul public pentru războiul din Ucraina, ale cărui efecte s-au resimțit mai puternic ca niciodată în acest an.

Votul pentru reînnoirea celor 450 de locuri din Duma, camera inferioară a parlamentului rus, se va desfășura până duminică, la ora 20:00, ora României.

Peninsula Kamchatka și Chukotka – situate pe coasta Pacificului – sunt primele dintre cele 11 fusuri orare ale Rusiei în care a început votul.

Putin a devenit președintele Rusiei încă din Ajunul Anului Nou din 1999, când a preluat guvernarea ca interimat după demisia lui Boris Elţîn. Partidul său, „Rusia Unită”, domină scena politică rusă de la începutul anilor 2000.

Moscova a interzis criticile la adresa Invaziei din Ucraina, iar alegerile rusești, strict controlate de Kremlin, nu aduc prea multe surprize.

Ce variante au cetățenii ruși pe buletinele de vot?