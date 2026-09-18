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Sportiva australiană de la Hyrox își cere scuze pentru că a continuat cursa deși a avut diaree

Sportiva australiană care a stârnit un val de reacții după ce a câștigat o probă Hyrox în China, în ciuda faptului că a avut diaree în timpul cursei, și-a cerut scuze „poporului chinez” și sportivilor rivali printr-o declarație publicată online.
Sportiva australiană de la Hyrox își cere scuze pentru că a continuat cursa deși a avut diaree
Sursă foto: Facebook / Joannawietrzyk
Daiana Rob
18 sept. 2026, 04:06, Sport
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Într-o postare pe Instagram, Joanna Wietrzyk și-a prezentat „scuzele sincere” față de „poporul chinez,” ceilalți sportivi din cadrul competiției, dar și organizatorii Hyrox pentru „ceea ce s-a întâmplat în timpul cursei de la Beijing”, informează The Guardian. 

Imaginile cu sportiva, deținătoare a unui record mondial, au devenit virale după ce au arătat-o concurând – și câștigând – proba de sâmbătă, care a inclus exerciții solicitante și utilizarea echipamentului comun, în ciuda faptului că a avut diaree în timpul cursei, murdărindu-se pe picioare.

Sportiva a recunoscut că ar fi trebuit să iasă de pe pistă

Totuși, ea a recunoscut în postarea sa de joi seara că ar fi trebuit să „iasă de pe pistă” și că „viața înseamnă mai mult decât competiția”.

„Privind înapoi, regret decizia de a nu mă fi retras din cursă. Recunosc că ar fi trebuit să fac o alegere diferită. Îmi asum responsabilitatea pentru decizia mea de a continua și îmi pare nespus de rău pentru neplăcerile și perturbările pe care le-a provocat”, se arată în mesajul sportivei publicat pe Instagram.

Ea a declarat că va renunța la punctele obținute în urma câștigării probei.

„Știu că acțiunile mele au avut un impact dincolo de persoana mea și îmi pare sincer rău pentru toți cei care au fost afectați. Învăț din această experiență și voi păstra cu mine aceste lecții, inclusiv conștientizarea faptului că viața înseamnă mai mult decât cursele și că trebuie să știu când este momentul potrivit să mă retrag. După ce m-am gândit bine, am decis să mă retrag retroactiv din cursă și să renunț la punctele pe care le-am câștigat”, a conchis Wietrzyk.

Hyrox este o competiție de fitness ce câștigă popularitate. Inițial, începută în Germania în 2017, acum are loc în în diverse locații din întreaga lume. A debutat în China continentală la sfârșitul anului 2024.

În fiecare cursă, participanții alternează între alergarea unui kilometru și efectuarea de exerciții de fitness la stații comune de intensitate ridicată – inclusiv vâslit la aparat, împinsul saniei, sărituri burpee, aruncări cu mingea medicinală și genuflexiuni cu sac de nisip.

La începutul acestei săptămâni, Hyrox și-a cerut scuze și s-a angajat să modifice imediat regulamentul, după ce lui Wietrzyk i s-a permis să termine cursa și să câștige evenimentul de la Beijing, în pofida incidentului din timpul cursei.

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