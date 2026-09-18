Sportiva australiană de la Hyrox își cere scuze pentru că a continuat cursa deși a avut diaree

Într-o postare pe Instagram, Joanna Wietrzyk și-a prezentat „scuzele sincere” față de „poporul chinez,” ceilalți sportivi din cadrul competiției, dar și organizatorii Hyrox pentru „ceea ce s-a întâmplat în timpul cursei de la Beijing”, informează The Guardian.

Imaginile cu sportiva, deținătoare a unui record mondial, au devenit virale după ce au arătat-o concurând – și câștigând – proba de sâmbătă, care a inclus exerciții solicitante și utilizarea echipamentului comun, în ciuda faptului că a avut diaree în timpul cursei, murdărindu-se pe picioare.

Sportiva a recunoscut că ar fi trebuit să iasă de pe pistă

Totuși, ea a recunoscut în postarea sa de joi seara că ar fi trebuit să „iasă de pe pistă” și că „viața înseamnă mai mult decât competiția”.