România, reprezentată din nou în Rugby Europe Super Cup de Romanian Wolves. Programul competiției

Selecționata Romanian Wolves va debuta duminică, 11 octombrie, pe teren propriu, împotriva formației Brussels Devils, într-un meci programat de la ora 13:00, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București.

Ediția din acest an se va desfășura între 10 octombrie și 13 decembrie și va reuni cinci formații: Bohemia Warriors (Cehia), Delta (Țările de Jos), Romanian Wolves (România), Brussels Devils (Belgia) și Lusitanos (Portugalia).

Competiția va avea un format de tip campionat, fiecare echipă urmând să joace câte un singur meci cu fiecare dintre celelalte formații. La finalul celor cinci etape, câștigătoare va fi echipa clasată pe primul loc.

Formatul este diferit față de ediția precedentă, când competiția a avut șase echipe și o fază eliminatorie. Castilla y Leon Iberians, campioana en-titre, nu va participa în 2026, franciza spaniolă retrăgându-se din competiție.

În etapa a doua, pe 17 octombrie, „Lupii” vor evolua în deplasare, la Amsterdam, contra formației Delta. Partida este programată de la ora 18:00, pe NRCA Stadium.

O săptămână mai târziu, pe 24 octombrie, Romanian Wolves va întâlni în deplasare echipa portugheză Lusitanos. Meciul este programat de la ora 16:00, la Lisabona, stadionul urmând să fie confirmat.

După o pauză în luna noiembrie, competiția va reveni pe 5 decembrie, când Romanian Wolves va primi vizita formației Bohemia Warriors, de la ora 14:00, pe Arcul de Triumf. Acesta va fi ultimul meci al selecționatei române în ediția din 2026.

Programul complet al Super Cup 2026

Etapa I

10 octombrie

Bohemia Warriors – Delta, Praga, RC Tatra Smíchov

11 octombrie

13:00 – Romanian Wolves – Brussels Devils, București, Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf

Etapa a II-a

17 octombrie

Bohemia Warriors – Lusitanos, Praga, RC Tatra Smíchov

18:00 – Delta – Romanian Wolves, Amsterdam, NRCA Stadium

Etapa a III-a

24 octombrie

Brussels Devils – Delta, Dendermonde, Sportcomplex Sint Gillis

16:00 – Lusitanos – Romanian Wolves, Lisabona, stadion de confirmat

Etapa a IV-a

5 decembrie

Lusitanos – Brussels Devils, Lisabona, stadion de confirmat

14:00 – Romanian Wolves – Bohemia Warriors, București, Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf

Etapa a V-a

12 decembrie

Brussels Devils – Bohemia Warriors, Soignies, Stade Municipal

13 decembrie

Delta – Lusitanos, Amsterdam, NRCA