Prima pagină » Sport » România, reprezentată din nou în Rugby Europe Super Cup de Romanian Wolves. Programul competiției

România, reprezentată din nou în Rugby Europe Super Cup de Romanian Wolves. Programul competiției

Rugby Europe, forul european de specialitate, a anunțat joi programul complet al ediției 2026 a Rugby Europe Super Cup, competiție în care România va fi reprezentată din nou de Romanian Wolves.
România, reprezentată din nou în Rugby Europe Super Cup de Romanian Wolves. Programul competiției
sursă foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 sept. 2026, 14:39, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Selecționata Romanian Wolves va debuta duminică, 11 octombrie, pe teren propriu, împotriva formației Brussels Devils, într-un meci programat de la ora 13:00, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București.

Ediția din acest an se va desfășura între 10 octombrie și 13 decembrie și va reuni cinci formații: Bohemia Warriors (Cehia), Delta (Țările de Jos), Romanian Wolves (România), Brussels Devils (Belgia) și Lusitanos (Portugalia).

Competiția va avea un format de tip campionat, fiecare echipă urmând să joace câte un singur meci cu fiecare dintre celelalte formații. La finalul celor cinci etape, câștigătoare va fi echipa clasată pe primul loc.

Formatul este diferit față de ediția precedentă, când competiția a avut șase echipe și o fază eliminatorie. Castilla y Leon Iberians, campioana en-titre, nu va participa în 2026, franciza spaniolă retrăgându-se din competiție.

În etapa a doua, pe 17 octombrie, „Lupii” vor evolua în deplasare, la Amsterdam, contra formației Delta. Partida este programată de la ora 18:00, pe NRCA Stadium.

O săptămână mai târziu, pe 24 octombrie, Romanian Wolves va întâlni în deplasare echipa portugheză Lusitanos. Meciul este programat de la ora 16:00, la Lisabona, stadionul urmând să fie confirmat.

După o pauză în luna noiembrie, competiția va reveni pe 5 decembrie, când Romanian Wolves va primi vizita formației Bohemia Warriors, de la ora 14:00, pe Arcul de Triumf. Acesta va fi ultimul meci al selecționatei române în ediția din 2026.

Programul complet al Super Cup 2026

Etapa I

10 octombrie
Bohemia Warriors – Delta, Praga, RC Tatra Smíchov

11 octombrie
13:00 – Romanian Wolves – Brussels Devils, București, Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf

Etapa a II-a

17 octombrie
Bohemia Warriors – Lusitanos, Praga, RC Tatra Smíchov

18:00 – Delta – Romanian Wolves, Amsterdam, NRCA Stadium

Etapa a III-a

24 octombrie
Brussels Devils – Delta, Dendermonde, Sportcomplex Sint Gillis

16:00 – Lusitanos – Romanian Wolves, Lisabona, stadion de confirmat

Etapa a IV-a

5 decembrie
Lusitanos – Brussels Devils, Lisabona, stadion de confirmat

14:00 – Romanian Wolves – Bohemia Warriors, București, Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf

Etapa a V-a

12 decembrie
Brussels Devils – Bohemia Warriors, Soignies, Stade Municipal

13 decembrie
Delta – Lusitanos, Amsterdam, NRCA

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Un nou brand auto a intrat în România: SUV cu 7 locuri, la un preț surprinzător
GSP.ro
Marine Le Pen avertizează: „Fie NATO intră în acest război și va fi Al Treilea Război Mondial, fie vom asista la un război de o sută de ani”
Gandul
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Un val de aer polar va lovi România! Temperaturile scad cu până la 15 grade. În anumite zone va ninge!
CSID
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia