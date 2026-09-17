Programul etapei a 11-a din Superliga de fotbal. Primele clasate joacă în deplasare

Potrivit LPF, programul etapei a 11-a din Superliga începe vineri, 9 octombrie, cu meciul dintre nou-promovatele Corvinul Hunedoara și FC Voluntari.

Prima zi a rundei se încheie cu meciul actualului lider, Dinamo București, care oferă replica formației Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, nou-promovată.

Campioana en-titre Universitatea Craiova joacă duminică, 11 octombrie, la Miercurea Ciuc.

Etapa se va încheiat cu meciul în care vicecampioana Universitatea Cluj primește vizita actualei echipe de pe locul secund, Rapid București, luni, 12 octombrie.

Programul complet al etapei a 11-a

Vineri, 9 octombrie

18:00 – Corvinul Hunedoara – FC Voluntari

21:00 – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Dinamo

Sâmbătă, 10 octombrie

17:15 – FC Botoșani – UTA Arad

21:30 – FCSB – Oțelul Galați

Duminică, 11 octombrie

18:00 – FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova

21:00 – Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Luni, 12 octombrie

18:00 – FC Argeș – CFR 1907 Cluj

21:00 – Universitatea Cluj – FC Rapid