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Programul etapei a 11-a din Superliga de fotbal. Primele clasate joacă în deplasare

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat, joi, programul etapei a 11-a din Superliga, care va avea loc în perioada 9-12 octombrie, după pauza internațională rezervată echipelor naționale. Primele clasate ale ierarhiei la zi au programate meciuri în deplasare.
Programul etapei a 11-a din Superliga de fotbal. Primele clasate joacă în deplasare
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 sept. 2026, 14:28, Sport
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Potrivit LPF, programul etapei a 11-a din Superliga începe vineri, 9 octombrie, cu meciul dintre nou-promovatele Corvinul Hunedoara și FC Voluntari.

Prima zi a rundei se încheie cu meciul actualului lider, Dinamo București, care oferă replica formației Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, nou-promovată.

Campioana en-titre Universitatea Craiova joacă duminică, 11 octombrie, la Miercurea Ciuc.

Etapa se va încheiat cu meciul în care vicecampioana Universitatea Cluj primește vizita actualei echipe de pe locul secund, Rapid București, luni, 12 octombrie.

Programul complet al etapei a 11-a

Vineri, 9 octombrie
18:00 – Corvinul Hunedoara – FC Voluntari
21:00 – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Dinamo

Sâmbătă, 10 octombrie
17:15 – FC Botoșani – UTA Arad
21:30 – FCSB – Oțelul Galați

Duminică, 11 octombrie
18:00 – FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova
21:00 – Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Luni, 12 octombrie
18:00 – FC Argeș – CFR 1907 Cluj
21:00 – Universitatea Cluj – FC Rapid

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