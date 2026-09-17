Programul etapei a 11-a din Superliga de fotbal. Primele clasate joacă în deplasare

Potrivit LPF, programul etapei a 11-a din Superliga începe vineri, 9 octombrie, cu meciul dintre nou-promovatele Corvinul Hunedoara și FC Voluntari.
Prima zi a rundei se încheie cu meciul actualului lider, Dinamo București, care oferă replica formației Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, nou-promovată.
Campioana en-titre Universitatea Craiova joacă duminică, 11 octombrie, la Miercurea Ciuc.
Etapa se va încheiat cu meciul în care vicecampioana Universitatea Cluj primește vizita actualei echipe de pe locul secund, Rapid București, luni, 12 octombrie.
Vineri, 9 octombrie
18:00 – Corvinul Hunedoara – FC Voluntari
21:00 – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Dinamo
Sâmbătă, 10 octombrie
17:15 – FC Botoșani – UTA Arad
21:30 – FCSB – Oțelul Galați
Duminică, 11 octombrie
18:00 – FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova
21:00 – Farul Constanța – Petrolul Ploiești
Luni, 12 octombrie
18:00 – FC Argeș – CFR 1907 Cluj
21:00 – Universitatea Cluj – FC Rapid