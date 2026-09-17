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Ultimul test înaintea noului sezon european pentru U-BT Cluj-Napoca. Adversar din Grecia

U-BT Cluj-Napoca va disputa sâmbătă, în Grecia, ultimul meci de pregătire înaintea debutului în competițiile europene, împotriva formației BC Peristeri. Clujenii trebuiau să joace două partide la Memorialul „Nikos Fassouras”, însă AEK Atena și-a anulat participarea din cauza numeroaselor accidentări.
Ultimul test înaintea noului sezon european pentru U-BT Cluj-Napoca. Adversar din Grecia
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca﻿
Cosmin Pirv
17 sept. 2026, 15:13, Sport
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Campioana României la baschet masculin a plecat joi în Grecia, unde va participa la Memorialul „Nikos Fassouras”.

Clubul clujean a anunțat că AEK Atena, formație cu care U-BT trebuia să joace vineri, se află într-o situație dificilă din cauza numărului mare de accidentări și a fost nevoită să își anuleze participarea la turneu.

Astfel, echipa pregătită de Mihai Silvășan o va întâlni doar pe BC Peristeri, formația care organizează turneul. Partida este programată sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:45, în Peristeri Arena.

Din lotul clujenilor pentru această deplasare nu fac parte Uros Plavsic și Otis Livingston II, jucători aflați în continuare în recuperare. De asemenea, slovenul Alen Omić nu va mai participa alături de „alb-negri” la acest turneu.

Lotul deplasat în Grecia este format din Kristian Kullamae, Javonte Smart, Luca Illeș, Malcolm Hill, Javon Bess, Bogdan Nicolescu, Jalyn McCreary, Dusan Beslac, Christian Bishop, Tudor Tancău, Radu Cepoi și Thomas Bernat.

„Vom juca un singur meci la turneul din Grecia, împotriva lui BC Peristeri, formație care anul acesta participă din nou în FIBA Basketball Champions League. Meciul cu AEK Atena s-a anulat, din cauza problemelor medicale cu care se confruntă. Vrem să ne îmbunătățim jocul. Este ultimul test înaintea meciurilor oficiale și ne dorim să creștem”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca.

U-BT va debuta în competițiile oficiale pe 27 septembrie, când campioana României va juca în deplasare cu Mega Superbet, în ABA League. Trei zile mai târziu, clujenii vor debuta și în EuroCup, într-o deplasare la Maxima Roma.

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