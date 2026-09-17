Dinamo București, duel în Danemarca pentru primele puncte ale sezonului din Liga Campionilor la handbal masculin

Partida este programată de la 21:45 și este prima confruntare din istoria europeană dintre cele două formații.

Atât Aarhus, cât și Dinamo au pierdut meciurile din prima etapă. Danezii au pierdut în urmă cu o săptămână pe terenul Barcelonei, scor 28-39, în primul lor meci din istoria Ligii Campionilor. Emil Lærke a fost principalul marcator al formației, cu opt goluri.

Dinamo a cedat pe teren propriu în fața lui Montpellier, scor 23-27. Haniel Langaro a fost principalul marcator al dinamoviștilor, cu șase goluri.

Pentru campioana României, meciul din Danemarca reprezintă și o oportunitate de a întrerupe o serie mai puțin favorabilă în deplasare. Dinamo nu a mai obținut punct pe teren străin în Liga Campionilor din 2025, când a câștigat în Danemarca, împotriva formației Fredericia, scor 37-32.

Cele două echipe vin însă după victorii în campionatele interne. Aarhus s-a impus weekend în fața lui Kolding, cu 32-26, în timp ce Dinamo a câștigat cu Steaua, scor 30-23.

„Trebuie să facem totul corect”

Antrenorul lui SAH Aarhus, Nick Rasmussen, consideră că Dinamo este un adversar cu experiență și valoare internațională și avertizează asupra jocului de tranziție al formației bucureștene.

„Dinamo București are foarte multă calitate și experiență internațională, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru jocul lor de tranziție. Vrem să rămânem fideli propriei filozofii de joc, să evoluăm cu viteză și intensitate și să ne folosim punctele forte pentru a-i pune probleme”, a declarat Rasmussen, pentru EHF.

Partida are o semnificație aparte și pentru formația daneză, fiind primul meci de Liga Campionilor disputat pe teren propriu de Aarhus.

De partea cealaltă, tehnicianul lui Dinamo, Paulo Pereira, se așteaptă la un duel dificil, în special din cauza valorii adversarului și a avantajului terenului propriu.

„Va fi un meci de nivel înalt, mai ales pentru că ei joacă acasă. Au câțiva aruncători foarte buni, iar mai mulți dintre jucătorii lor reprezintă și naționala Danemarcei, cea mai bună echipă din lume. Știm ce trebuie să facem pentru a evolua bine împotriva lor. Trebuie să facem totul corect dacă vrem să-i învingem pe teren propriu. Va fi din nou un meci dificil, dar avem întotdeauna o șansă”, a spus Pereira.

Rezultatele înregistrate miercuri seară, în Liga Campionilor la handbal masculin:

Grupa D: GOG – Szeged 36-34, Kristianstad – Sporting 29-37

Grupa B: Vardar 1961 – Nantes 32-33

Grupa A: Füchse Berlin – Veszprém 29-35

Grupa F: Kolstad – Kielce 29-36

Grupa C: PSG – RK Zagreb 34-30