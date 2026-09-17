FC Barcelona scrie istorie: șapte victorii la start de sezon și 28 de goluri marcate în primele șase etape în LaLiga

Formația antrenată de Hansi Flick a devenit astfel prima echipă din istoria FC Barcelona care câștigă primele șapte partide ale unui sezon. Victoria de miercuri a venit după încă o demonstrație ofensivă, cu Raphinha în prim-plan.

Brazilianul a înscris de trei ori, dintre care două goluri din penalty, și a ajuns la nouă goluri în primele șase meciuri de LaLiga. Acesta este cel mai bun bilanț al unui jucător din campionat în acest interval de la Lionel Messi, care marca tot de nouă ori pentru Barcelona în primele șase etape ale sezonului 2017/18.

FC Barcelona a ajuns la 28 de goluri marcate în primele șase etape din LaLiga, un bilanț care o plasează pe locul al doilea în istoria campionatului pentru această perioadă. Recordul aparține Sevillei din sezonul 1940/41, cu 32 de goluri.

Al doilea cel mai bun golaveraj din istoria LaLiga, după șase etape

Catalanii au și un golaveraj impresionant: +22 după șase victorii, al doilea din istoria campionatului spaniol, în primele șase runde. Doar Real Madrid a avut un bilanț mai bun, realizat în sezonul 1987/88, cu un golaveraj de +24 după tot atâtea victorii consecutive la start.

În meciul cu Racing, João Cancelo a deschis scorul cu un șut spectaculos de la distanță, Raphinha a înscris de trei ori, iar Lamine Yamal și Gabriel Jesus au completat lista marcatorilor Barcelonei. Un autogol al lui Asier Villalibre a contribuit, de asemenea, la scorul final.

Lamine Yamal a avut o seară agitată: a ratat un penalty, a lovit bara și a avut un gol anulat pentru ofsaid înainte de a înscrie pentru 7-2 în finalul partidei.

„Este grozav să avem un început bun, dar cel mai important este să avem un final grozav. (…) Ne oferă încredere, iar mie îmi plac acest ritm și această intensitate. Toată lumea face pressing, toată lumea este implicată. Modul în care lucrăm ca echipă este esențial”, a declarat Hansi Flick după meci.