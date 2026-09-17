Messi cucerește un nou trofeu. Înscrie golul 100 pentru Inter Miami și câștigă Campeones Cup

Messi a deschis scorul în minutul 24, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Luis Suárez, și a înscris astfel golul cu numărul 100 pentru Inter Miami, în toate competițiile. Casemiro a stabilit scorul final în partea a doua a meciului.

Pentru Messi, momentul a fost unul special. Atacantul a ajuns la 100 de goluri în 115 apariții pentru Inter Miami, devenind primul jucător din istoria clubului care atinge această bornă. Potrivit clubului, cele 100 de goluri au fost marcate astfel: 11 în 2023, 23 în 2024, 43 în 2025 și 23 în 2026.

Succesul împotriva lui Cruz Azul i-a adus lui Inter Miami trofeul în prima partidă a lui Cristian „Kily” González pe banca echipei. Tehnicianul argentinian preluase formația după perioada în care Guillermo Hoyos a ocupat funcția de antrenor interimar.

Campeones Cup este o competiție într-un singur meci între campioana en-titre a MLS și campioana din Liga MX. Ediția din 2026 a fost disputată pe noul stadion al lui Inter Miami, Nu Stadium.

Pentru Messi, trofeul vine într-un nou sezon prolific. Căpitanul argentinian a înscris deja 19 goluri în 22 de meciuri de MLS în acest sezon, iar reușita împotriva lui Cruz Azul i-a ridicat bilanțul la 929 de goluri pentru club și națională.

Messi a ajuns la Inter Miami în 2023 și a contribuit de atunci la câștigarea Leagues Cup, Supporters’ Shield, titlului Conferinței de Est și MLS Cup.