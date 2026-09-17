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România urcă trei poziții în clasamentul mondial de volei, după succesul împotriva campioanei olimpice de la EuroVolley 2026

Victoria spectaculoasă obținută de România în fața Franței, campioana olimpică en-titre, la EuroVolley 2026, a adus „tricolorilor” un salt important în clasamentul mondial. România a urcat trei poziții, până pe locul 25, după ce s-a impus cu 3-2 în fața Franței, revenind de la 0-2 la seturi.
România urcă trei poziții în clasamentul mondial de volei, după succesul împotriva campioanei olimpice de la EuroVolley 2026
sursă foto: DAN TAUTAN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 sept. 2026, 08:58, Sport
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Potrivit clasamentului mondial FIVB actualizat joi, România are 150,58 puncte, față de 124,47 înaintea începerii parcursului la EuroVolley 2026. Astfel, în cele cinci meciuri disputate în faza grupelor la turneul final, România a acumulat 35,40 puncte, a pierdut 9,29 puncte, rezultând un câștig net de 26,11 puncte.

Victoria împotriva Franței, care a coborât pe locul 8 mondial după înfrângere, i-a adus României 12,98 puncte. Succesul cu Turcia a adus României, însă, cele mai multe puncte în ierarhie: 13,96 puncte.

Pentru România a fost al doilea succes la rând împotriva Franței în grupele Campionatului European, după victoria de la ediția din 2023. Atunci, „tricolorii” au învins formația din Hexagon cu 3-1 în grupe. Însă, au întâlnit, apoi, Franța în sferturi, unde au pierdut în minimum de seturi.

În meciul de miercuri seară, campioana olimpică a condus cu 2-0 la seturi, dar România a întors partida într-o atmosferă electrizantă la Cluj-Napoca.

Primele două seturi au aparținut francezilor, 25-16 și 27-25. România a revenit în setul al treilea, câștigat cu 25-20, și a egalat situația după un act al patrulea dramatic, 35-33. „Tricolorii” au completat revenirea în tie-break, unde s-au impus cu 15-12.

Cristian-Daniel Chițigoi a fost principalul marcator al României, cu 28 de puncte, în timp ce Bela Barta a contribuit cu 15. Pentru Franța, Stephen Boyer a încheiat cu 21 de puncte, iar Mathis Henno cu 20.

Antrenorul Franței, Andrea Giani: „Primul meci dificil”

Franța era deja sigură de primul loc în grupa D de la EuroVolley 2026, iar antrenorul Andrea Giani a efectuat cinci schimbări în formula de start față de precedentele partide.

Selecționerul campioanei olimpice a considerat, însă, meciul un test important înaintea fazei eliminatorii.

„Sunt bucuros că am avut un meci dificil, pentru prima dată, pentru că în optimile de finală trebuie să fii pregătit emoțional. Dar când ai ocazia să câștigi meciul, trebuie să profiți de ea”, a declarat Giani.

Tehnicianul italian a insistat și asupra modului în care echipa sa a gestionat finalurile de set. „Dacă, în finalurile de set, ajungi să fii pasiv, înseamnă că nu ești pregătit să câștigi”, a completat el.

Naționala pregătită de Sergiu Stancu era, de asemenea, sigură de locul al treilea în grupă și prezența în optimile de finală. România merge la Sofia pentru optimile de finală, unde va întâlni Ucraina, duminică, de la ora 16:00.

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