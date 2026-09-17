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Ofițer de poliție din Franța, arestat preventiv pentru terorism. Ar fi fabricat arme 3D

Un polițist francez a fost arestat, joi, cu suspiciunea că ar fi pus la cale atacuri împotriva intereselor statului și de a fi fabricat arme imprimate 3D, au declarat joi surse pentru AFP.
Ofițer de poliție din Franța, arestat preventiv pentru terorism. Ar fi fabricat arme 3D
Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
18 sept. 2026, 02:24, Știri externe
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O sursă judiciară a declarat că  polițistul, era suspectat, printre altele și de fabricarea de arme. O altă sursă apropiată cazului a declarat pentru AFP că polițistul, în vârstă de 35 de ani, a fost „reținut pe stradă” în 23 august. De atunci, acesta se află în arest preventiv, în așteptarea procesului.

Potrivit TF1/LCI, polițistul „este suspectat că ar fi planificat să comită atacuri violente împotriva intereselor statului” și că ar fi „fabricat arme imprimate 3D”, printre altele.

Polițistul este acuzat și de pregătirea unui act terorist, fabricarea sau comercializarea neautorizată de arme în legătură cu o organizație teroristă și deținerea neautorizată de arme.

De asemenea, este acuzat de incitare la terorism prin intermediul rețelelor sociale.

Avocații polițistului nu au răspuns la solicitările AFP până, joi seara.

Vestea vine în urma dezvăluirilor conform cărora partidul de extremă dreapta din Franța, Rassemblement National (RN), a exclus un alt polițist după ce imaginile înregistrate de camera corporală în care acesta făcea comentarii rasiste au stârnit indignare.

Marine Le Pen, lidera RN, speră să devină președinta Franței la alegerile de anul viitor, după ce, de ani de zile, a încercat să facă partidul anti-imigrație pe care l-a moștenit de la tatăl său mai acceptabil pentru publicul larg.

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